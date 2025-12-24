



A ” viento de macartismo “. Esto es lo que denunció el ex comisario europeo Thierry Breton en X cuando anunció su prohibición de viajar a Estados Unidos, que también afecta a otras cuatro personalidades europeas comprometidas con una estricta regulación de la tecnología y contra la desinformación en línea, impuesta por la administración Trump. Una sanción a la que se suma la acusación de ” censura » en detrimento de los intereses estadounidenses por parte del Departamento de Estado.





Comisario de Mercado Interior de 2019 a 2024, el francés fue el artífice de la directiva europea sobre servicios digitales (DSA) que impone regulaciones a las plataformas, como la comunicación de contenidos problemáticos, considerados por Estados Unidos como un ataque a la libertad de expresión.









En el punto de mira de Trump desde su regreso al poder, la Unión Europea reaccionó rápidamente y condena enérgicamente las sanciones. “injustificado”. Una reacción compartida por la mayor parte de la clase política francesa. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Europa en la mira de Trump





El presidente estadounidense, Donald Trump, está liderando una gran ofensiva contra las normas de la Unión Europea en materia de tecnología que imponen regulaciones a las plataformas, como la presentación de informes sobre contenidos problemáticos, que Estados Unidos considera un ataque a la libertad de expresión.





De hecho, la UE tiene el arsenal legal más poderoso del mundo para regular la tecnología digital. Washington se tomó muy mal la multa de 120 millones de dólares impuesta por la UE a principios de diciembre a X, la red social del multimillonario Elon Musk, calificada por Marco Rubio como una “Ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.









Para la diplomacia estadounidense, la legislación europea roza la censura. “ Durante demasiado tiempo, los ideólogos europeos han tomado medidas concertadas para obligar a las plataformas estadounidenses a sancionar las opiniones estadounidenses a las que se oponen. “, fustigó el martes el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el X. “ La Administración Trump ya no tolerará estos flagrantes actos de censura extraterritorial “, añadió.









• Thierry Breton denuncia un “viento de macartismo”





“¿Sopla de nuevo un viento de macartismo? »preguntó el francés durante la noche del martes al miércoles en la red social X, en referencia a la caza de brujas anticomunista liderada por el senador estadounidense Joseph McCarthy en los años 1950.





“Como recordatorio: el 90% del Parlamento Europeo –elegido democráticamente– y los 27 Estados miembros votaron unánimemente a favor del DSA”legislación europea sobre tecnología digital, subrayó. “A nuestros amigos estadounidenses: “La censura no está donde piensas””concluyó.





• “Aclaraciones” requeridas por la Unión Europea





Este miércoles, la Comisión Europea indicó que había “pidió aclaraciones a las autoridades americanas”. “Si es necesario, responderemos rápida y decisivamente para defender nuestra autonomía regulatoria contra medidas injustificadas”. protestó en un comunicado de prensa.









“Francia denuncia con la mayor firmeza la restricción de visados ​​adoptada por Estados Unidos contra Thierry Breton, ex ministro y comisario europeo, y otras cuatro personalidades europeas”declaró el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, que habló por teléfono con Thierry Breton. “Los pueblos de Europa son libres y soberanos y no pueden permitir que otros les impongan las reglas que se aplican a su espacio digital”continuó en un mensaje publicado en X.





Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español condenó el miércoles 24 de diciembre estas prohibiciones de estancia, denunciando “ medidas inaceptables entre socios y aliados”. “El gobierno español expresa su solidaridad con el ex comisario europeo Thierry Breton y los líderes de las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la desinformación y el discurso de odio” afirmó el Ministerio español en un comunicado de prensa, juzgando “fundamental para la democracia en Europa”, para proteger un “espacio digital seguro”.





Berlín dijo el miércoles que la decisión de la administración Trump fue “inaceptable”. “Las prohibiciones de entrada a Estados Unidos, incluidas las dirigidas a presidentes de #HateAid, son inaceptables”declaró el día X Johann Wadephul, ministro alemán de Asuntos Exteriores.





• La clase política francesa condena esta decisión…





Emmanuel Macron y la clase política francesa en general condenaron el miércoles la decisión de la administración Trump, considerándola un ataque a la soberanía europea.





“Estas medidas equivalen a intimidación y coerción contra la soberanía digital europea”. denunció el presidente francés en X, prometiendo seguir defendiendo “nuestra autonomía regulatoria”.









Este marco europeo, que “fue adoptado democráticamente”, “está estrictamente dentro del ámbito de competencia europeo y no está dirigido a ningún tercer país”, recordó el ministro de Economía, Roland Lescure, en la red Bluesky, competidora de X.









Varios eurodiputados franceses también dieron un paso al frente. “¡No somos una colonia de Estados Unidos!” Somos europeos, debemos defender nuestras leyes, nuestros principios, nuestros intereses”. irrumpió el socialdemócrata Raphaël Glucksmann en X.









El líder del partido Renacimiento, Gabriel Attal, desafió a su homólogo de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella. “¿Encontrarán los admiradores franceses de Donald Trump la energía para reaccionar ante un nuevo desafío a nuestra soberanía por parte de un país que, sin embargo, es un aliado?”, dijo, en referencia al video que se volvió viral en el que Jordan Bardella se preguntaba dónde encontró el presidente estadounidense “toda esta energía”.





•… excepto algunas voces del RN





En el Rally Nacional, que comparte un discurso anti-UE y pocas críticas a las políticas de Donald Trump, las opiniones estaban divididas.





“La administración Trump no sólo está equivocada en cuanto al fondo, sino también en la imagen que envía de Estados Unidos al mundo entero”. Así criticó su vicepresidente, Sébastien Chenu, en RTL.









Pero dos eurodiputados RN mostraron comprensión por la decisión estadounidense. “Thierry Breton había amenazado (en 2024) al propietario de la red social con (hacer cumplir) las normas de la UE. Le retiraron el visado un año y medio después, ¡y mostraron mucha paciencia!”, juzgó Virginie Joron en referencia a las disputas entre Elon Musk y la UE. Estados Unidos “No se sacrificarán por un continente sin libertades donde incluso se cancelan las elecciones”, en referencia a las elecciones presidenciales rumanas de 2024, añadió Catherine Griset.