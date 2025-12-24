Lo que contienen las miles de páginas del expediente Epstein publicado (bajo coacción) por la administración Trump





Gran decepción. Mientras que el Departamento de Justicia estadounidense comenzó, la noche del viernes 19 al sábado 20 de diciembre, a hacer públicos, bajo coacción (y después de meses de oposición de Donald Trump a la publicación de este expediente), miles de documentos resultantes de la investigación sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein, su tan esperada publicación deja a los medios estadounidenses con ganas de más.









Estas publicaciones deberían contribuir a arrojar luz sobre las relaciones del influyente y riquísimo financiero, fallecido en prisión en el verano de 2019, con la comunidad empresarial, del espectáculo, la política y también la justicia. Una ley aprobada por el Congreso en noviembre exigía que el gobierno estadounidense divulgue todos los documentos no clasificados en su poder antes del 19 de diciembre. Pero el proceso llevará varias semanas, dijo Todd Blanche, número dos del Departamento de Justicia.





Documentos judiciales, grabaciones de interrogatorios e incluso itinerarios de vuelo… en total, hasta el momento se han puesto en línea 2,8 gigabytes de archivos. Problema: los documentos están incompletos y en gran parte redactados…





¿Qué contienen estos documentos? “Los nuevos obs” hace balance.





3.965 archivos PDF y documentos judiciales





En el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos se publicaron en línea unos 3.965 expedientes, divididos en cuatro bases de datos. La mayoría de los archivos publicados son archivos PDF que contienen fotografías.





También se incluyen documentos judiciales relacionados con el juicio de la expareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, la única persona condenada en este caso, y vídeos de la celda de Jeffrey Epstein el día de su suicidio en 2019, ocurrido antes de su juicio por trata de menores.





También existe una denuncia presentada ante el FBI en 1996 por una mujer que trabajó para Jeffrey Epstein, quien denunció su interés en “pornografía infantil”.









Archivos incompletos





Problema: Los documentos están incompletos. El departamento publicó sólo una parte de los expedientes, lo que provocó la ira del líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer. Recordó que la ley obligaba al gobierno a publicar “TODOS los documentos” el viernes y lo acusó de “hacer todo lo posible para ocultar la verdad”.







“Esto no es más que un encubrimiento para proteger a Donald Trump de su desagradable pasado. »





El funcionario electo republicano Thomas Massie, ex aliado de Donald Trump, también criticó la distribución de documentos por parte del Departamento de Justicia, afirmando en X que la ministra Pam Bondi y su número dos, Todd Blanche, habían “apenas” no pudo “consentir con ley” ordenar la divulgación del expediente Epstein.









En el origen de la ley que obligaba a revelar este expediente, el demócrata electo Ro Khanna y el republicano Thomas Massie lamentaron que el ministerio no hubiera “no respetado” lo que se requería.





en un vídeo en “otros hombres ricos y poderosos”.









…y redactado





y además gran parte del contenido de los archivos está redactado, como por ejemplo un documento titulado “Masajistas” y que contiene una lista de 254 nombres, todos ocultos. Oficialmente: “para proteger a la víctima”. Peor aún: las 119 páginas de un documento legal de un tribunal de Nueva York, redactado sin explicación.





Otro documento contiene un directorio del que sólo son visibles los nombres. Aparece la de los actores Alec Baldwin y Dustin Hoffman, varios miembros de la familia Kennedy y hasta el multimillonario Rupert Murdoch.





El nombre de Donald Trump también aparece, rodeado a mano. Interrogado por la prensa, antes de un largo discurso en una reunión en Carolina del Norte (este), el presidente no hizo ningún comentario.





Una nota manuscrita relacionada con “direcciones de correo electrónico importantes” también se refiere a Jean-Luc Brunel como “explorar” para mujeres jóvenes. Esta agente de modelos francesa había sido acusada de violencia sexual por Virginia Giuffre, una de las víctimas del financiero. También fue encontrado muerto 25 años después en su celda antes de su juicio.





Además, se ocultaron ciertos rostros que aparecían en las fotografías y que parecían pertenecer a mujeres jóvenes. Un archivo que contiene decenas de imágenes redactadas muestra a personas desnudas o con poca ropa, mientras que otras fotos muestran a Jeffrey Epstein y sus compañeros, con los rostros enmascarados y con armas de fuego.





Fotos de Bill Clinton, Kevin Spacey, Michael Jackson…





El ex presidente demócrata Bill Clinton, que ya aparece en imágenes del archivo publicadas anteriormente, aparece en varias fotografías. Lo vemos en particular en un jacuzzi, junto a una persona oculta por un rectángulo negro. Foto que la Casa Blanca no tardó en compartir el viernes en las redes sociales: “Bill Clinton se relaja, sin preocupaciones. No sospechaba nada…”escribió en X Steven Cheung, director de comunicaciones.





El entorno de Donald Trump busca “protegerse de lo que viene, o de lo que intentarán ocultar para siempre”respondió el subjefe de gabinete de Bill Clinton, Ángel Ureña, y agregó que el exlíder de 79 años “No sabía nada y cortó el contacto con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz”.





Otras imágenes muestran a Jeffrey Epstein en compañía del actor Kevin Spacey, Michael Jackson, el rockero Mick Jagger, la cantante Diana Ross e incluso el expríncipe Andrew y su exesposa Sarah Ferguson.