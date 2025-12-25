Trump tiene una “personalidad alcohólica”, Vance es un “conspirador”… Las explosivas confidencias de Susie Wiles, la jefa de gabinete del presidente





“Un artículo incriminatorio presentado de manera deshonesta. » Susie Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump, concedió varias entrevistas a la revista estadounidense “Vanity Fair”, que sirven de hilo conductor de un largo artículo dedicado al círculo íntimo del presidente estadounidense. Explica en particular que Donald Trump tiene la “Personalidad de un alcohólico”.









Durante estas entrevistas, Susie Wiles le dio al periodista un retrato del presidente y de sus allegados con una franqueza inusual para alguien que ocupa este cargo. Publicada el martes 16 de diciembre, describe su relación con Donald Trump y no duda en criticar al vicepresidente JD Vance y a la ministra de Justicia Pam Bondi.





• Para Wiles, Trump tiene “la personalidad de un alcohólico”





A lo largo del artículo, Suzie Wiles evoca la personalidad de Donald Trump. Explica que puede utilizar su experiencia como hija de un padre alcohólico para comunicarse con el presidente. “Los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, tienen una personalidad exacerbada cuando beben. Así que soy un poco experto en personalidades fuertes”dijo. Aunque el multimillonario no bebe ni una gota de alcohol, ella afirma que tiene “una personalidad alcohólica” y el esta convencido “que es capaz de cualquier cosa. Absolutamente de todo”. Él “opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”especifica.









• Una crítica que no conmueve a Trump





Donald Trump, conocido por ser sensible a las críticas, no se dejó conmover por estos comentarios. Lejos de criticarlo, el presidente estadounidense reaccionó confirmando al “New York Post” que había “un tipo de personalidad posesiva y vulnerable a la adicción”. Recordó que no bebía nada de alcohol y agregó: “He dicho muchas veces que si ese fuera el caso tendría muchas posibilidades de ser alcohólico. » Sintió que su jefe de gabinete estaba ” fantástico “según el tabloide neoyorquino.









Antes de la reacción de Donald Trump, Susie Wiles había recibido el respaldo de Donald Trump Jr. y de la portavoz del presidente, Karoline Leavitt, en X. La jefa de gabinete Susie Wiles ayudó al presidente Trump a lograr los primeros 11 meses en el cargo más exitosos en la historia presidencial estadounidense. escribió este último. El presidente Trump no tiene un asesor más importante ni más leal que Susie. Toda la administración está agradecida por su continuo liderazgo y la apoya plenamente. »









• Trump no tiene intención de postularse nuevamente, asegura Wiles





Allá “Jefe de estado mayor” – un papel discreto pero estratégico, similar en Francia al de secretario general del Elíseo – también es cuestionado por los procedimientos judiciales iniciados, por iniciativa del presidente estadounidense, contra sus adversarios políticos. Ella confiesa, según “Vanity Fair”, que habló con Donald Trump sobre esta campaña de venganza, hablando de un “acuerdo informal según el cual el ajuste de cuentas (se detendría) antes de los primeros tres meses” del segundo mandato.





Susie Wiles también afirma que Donald Trump no tiene intención de presentarse nuevamente a las elecciones en 2028, algo que la Constitución prohíbe, pero que regularmente plantea el tema porque “Vuelve loca a la gente. »





• Vance “teórico de la conspiración”, Bondi está “en el camino equivocado”





Preguntada sobre el giro político del vicepresidente JD Vance, que pasó de crítico a partidario de Donald Trump, cree que “su conversión fue un poco más política” que la del jefe de la diplomacia Marco Rubio, según ella, unida por convicción al presidente estadounidense. Susie Wiles también describe al vicepresidente como un creyente en las teorías de la conspiración. “Nunca la he visto ser desleal”reaccionó JD Vance durante una reunión en Pensilvania, tras la publicación del artículo.









El jefe de gabinete también critica a la ministra de Justicia, Pam Bondi, por la gestión del asunto Jeffrey Epstein, un criminal sexual al que Donald Trump ha sido cercano en el pasado. “Se equivocó totalmente al juzgar que esto sólo interesaba a un grupo de personas muy específico”mientras muchos partidarios del presidente republicano piden más transparencia en esta cuestión, jueza Susie Wiles.





• “Un retrato caótico y negativo”, denuncia Wiles





En reacción a la publicación del martes, Susie Wiles denunció el “un artículo incriminatorio presentado de manera deshonesta” haciendo “un retrato caótico y negativo” del presidente y su equipo.



