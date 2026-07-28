Gironda: las autoridades registraron “14 focos de incendio” este martes pero el fuego está “estabilizado” y “no avanza”

El incendio que azota la Gironda no ha experimentado grandes avances. Las autoridades de Gironda identifican “14 tiempos de fuego” pero el fuego es “estabilizado” Y “no progreses”declaró la prefecta del departamento, Sophie Brocas, a las 18.00 horas. La superficie cubierta por las llamas se estima en 42.000 hectáreas.

Además, los residentes de tres localidades cercanas a Burdeos evacuadas durante el fin de semana podrán regresar a sus hogares. “si quieren”con la condición de estar preparados para partir en caso de una nueva amenaza del megaincendio, anunció también.

Si la superficie total no ha cambiado, el respiro no ha sido fácil. Los bomberos tuvieron que intervenir en varias salidas al norte de Porge y Cap-Ferret. “Anoche se controlaron varios focos de incendio, pero están controlados (…) gracias al trabajo de los bomberos”indicó la prefectura este martes por la mañana.

Paralelamente a la inundación de los bordes, los trabajos de corte táctico realizados por la ingeniería militar y la Defensa de los Bosques contra el Fuego se reanudaron este martes 28 de julio a las 06:30 horas. Según la prefectura, ya se han realizado 103 kilómetros de trincheras para crear “Cerraduras necesarias para evitar la propagación del fuego”. El lunes 27 de julio, en Marcheprime, máquinas mecánicas arrasaron el bosque en una anchura de 30 metros.

“Hoy hemos tenido 14 focos de incendio, lo cual es muy importante, en zonas que ya habían sido cubiertas por el fuego”subrayó Sophie Brocas, prefecta de Gironda, durante una rueda de prensa a las 18 horas, precisando que “el incendio aún está estabilizado (…) esto quiere decir que no avanza”.

Ahora es el tiempo el que dicta el calendario de socorro. La Gironda entra en alerta amarilla por ola de calor a partir del mediodía. Météo-France pronostica temperaturas entre 33 y 35°C en el interior, con viento orientado al sureste en todo el departamento y brisas oceánicas del oeste en la costa.

Esta subida del termómetro debería aumentar el miércoles, con máximas que alcanzarán los 40°C en el suroeste. Météo-France pronostica luego vientos “un poco menos fuerte pero más seco”. En estas condiciones, la mayor parte del trabajo de los bomberos consiste ahora en “ahogar la tierra” para impedir la recuperación subterránea, especialmente desde las raíces, como explicó la senadora de Gironda Nathalie Delattre en BFMTV.

Unos 4.000 turistas fueron evacuados de sus alojamientos turísticos en Lacanau (Gironda), “en previsión de un fenómeno meteorológico desfavorable” Se espera que el martes por la tarde, mientras el megaincendio aún amenaza, anunció la prefectura.

Los residentes de tres localidades cercanas a Burdeos evacuadas durante el fin de semana podrán regresar a sus hogares “si quieren”a condición de estar preparados para partir en caso de una nueva amenaza del megaincendio, anunció el martes la prefecta de Gironda, Sophie Brocas.

Se trata de los municipios de Haillan, Mérignac y Eysines, evacuados durante la noche del viernes al sábado, sólo fuera de la circunvalación de Burdeos para los dos últimos. “Después de evaluar la situación (…), propondré a los alcaldes y vecinos (…) regresar a sus casas bajo dos condiciones, y son imperativas”declaró el representante estatal a la prensa. “Uno, que dejen el móvil encendido y que sigan estrictamente las instrucciones de seguridad. Si vuelven a recibir un mensaje de FR-Alert tendrán que marcharse. Dos, que tengan preparada una bolsa”aclaró.

Emmanuel Macron y Laurent Nuñez acudieron este lunes 27 de julio al centro operativo departamental de bomberos y salvamento (Codis) de Gironda. “Las próximas semanas serán duras y hay que aguantar”declaró el Presidente de la República en la sala de crisis del Codis.

“No hacemos feedback en medio de la batalla”añadió para dejar de lado las críticas a la preparación del Estado. “Seguimos unidos y luchamos para ganar la batalla en todas partes”insistió, pidiendo también “replantar y reconstruir un bosque diferente”adecuado para “condiciones estructurales del cambio climático”.

Lejos de las salas de crisis, la vida cotidiana sigue en gran medida paralizada. Como el incendio no ha sido solucionado, no se prevé el regreso de los residentes evacuados a Gironda. Las actividades de campamentos de vacaciones siguen suspendidas y la prefectura también ha prohibido los eventos deportivos y culturales, así como las actividades náuticas y la navegación en el lago Cazaux-Sanguinet.

Desde el inicio del incendio el 22 de julio, casi 220.000 personas han sido evacuadas en 23 municipios y 240 viviendas han quedado destruidas. En Burdeos, “un poco más de 1.000 personas” todavía estaban alojados en el Parc des Expositions, incluyendo “menos de cien” de los residentes de residencias de ancianos, según el alcalde Thomas Cazenave. En el ámbito de las operaciones de rescate, el balance asciende ya a 93 bomberos heridos desde el inicio de las operaciones.

Esta parálisis también golpea duramente al transporte y a la economía regional. Este martes ningún TGV circula al sur de Burdeos, a excepción de los que sirven a Agen y Toulouse, y la autopista A63 permanece cerrada entre Burdeos y Bayona. El Ministro de Economía, Roland Lescure, anunció, sin embargo, que las aseguradoras cubrirían los gastos de realojamiento de las personas evacuadas en Gironda, Landas y Var. En total, unas 14.500 empresas de Gironda han cesado su actividad o han sufrido daños.

Para hacer frente a esta crisis prolongada, los recursos comprometidos siguen siendo enormes. Según las cifras comunicadas este lunes 27 de julio, en Gironda están movilizados 2.750 bomberos, 1.500 militares, 1.440 policías y gendarmes y 18 medios aéreos.

Este sistema deberá ser reforzado este martes por la Unión Europea con la puesta en servicio de nueve aviones y dos helicópteros adicionales, anunció la comisaria europea Hadja Lahbib. La prefecta Sophie Brocas también recibió a una “ola de solidaridad” permitiendo a las empresas liberar a sus empleados de bomberos voluntarios, mientras los agricultores y los particulares echan una mano.

Porque Gironda no es un caso aislado. En Var, el lunes 27 de julio por la tarde se contuvo el incendio de Gros Bessillon. El incendio continúa en Córcega, mientras que el del macizo de Écrins, en los Altos Alpes, fue solucionado tras cubrir 510 hectáreas.

En Bocas del Ródano, un bombero voluntario de 38 años murió el lunes después de que el camión cisterna que conducía se saliera de la carretera al norte de Arles, según Sdis 13.

Desde principios de año, se han registrado 13.566 incendios o focos de incendio y se han quemado 116.085 hectáreas en Francia. Laurent Nuñez describió esta temporada como “totalmente nuevo y completamente excepcional”destacando una dramática precocidad de los servicios de emergencia.