Personas atrapadas en un centro comercial en Japón tras un potente terremoto: lo que sabemos

Probablemente muchas muertes. Un potente terremoto sacudió el suroeste de Japón este martes 28 de julio con una magnitud de 7,1 según la agencia meteorológica japonesa JMA. Un terremoto que provocó el derrumbe de varios edificios y provocó incendios.

El país sigue traumatizado por el terremoto submarino de magnitud 9 de 2011, que provocó un tsunami y la catástrofe de la central nuclear de Fukushima y dejó 18.500 muertos o desaparecidos. El departamento de Kumamoto fue azotado en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días después por otro de magnitud 7,3. Dejaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

En Kashima, en el departamento de Kumamoto afectado por el terremoto, el segundo piso de un centro comercial se derrumbó, quedando atrapado ” mucha gente » en el interior, anunciaron los servicios de emergencia.

Según el New York Times, cerca de 3.600 soldados fueron enviados a Kumamoto para participar en operaciones de socorro. Según el periódico americano, dos personas resultaron heridas en el centro comercial y se están llevando a cabo operaciones de rescate.

Según los medios locales, informó la BBC, se escuchó una explosión. Los medios británicos informan que grandes secciones de la fachada fueron arrancadas. Imágenes filmadas desde un helicóptero NHK muestran que el edificio sufrió graves daños.

El terremoto, ocurrido a las 7:27 horas (hora de París) en la isla de Kyushu, fue de magnitud 7,1 según la agencia meteorológica japonesa JMA. Se emitió una alerta de tsunami después de que se levantó el terremoto. El temblor también alcanzó el nivel máximo (7) en una escala separada utilizada en Japón, que mide la fuerza sentida de los terremotos, según la JMA. Las imágenes de televisión muestran puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destruidos y vagones de trenes de mercancías volcados.

“ Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales. “, declaró el Primer Ministro Sanae Takaichi durante una intervención televisada. ” En algunas zonas se están produciendo cortes de energía e incendios, carreteras y puentes han resultado dañados y los edificios se han derrumbado. “, añadió.

Al menos medio centenar de personas fueron hospitalizadas tras el terremoto y doce viviendas se derrumbaron cerca de la localidad de Yatsushira, según la televisión pública NHK. Según la Autoridad Reguladora Nuclear de Japón, no se observaron anomalías inmediatas en las centrales nucleares de la región. Unas 45.000 viviendas e instalaciones se encuentran sin electricidad en el departamento de Kumamoto, donde se encuentra el centro comercial, según el operador Kyushu Electric Power, que afirmó que tres reactores nucleares de la región seguían funcionando con normalidad.

Japón es uno de los países más propensos a sufrir terremotos en el mundo, ubicado en la unión de cuatro placas tectónicas principales a lo largo del borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico.

El archipiélago, que tiene alrededor de 125 millones de habitantes, registra generalmente varios centenares de temblores cada año y representa alrededor del 18% de los terremotos registrados en el mundo. La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

Un terremoto de magnitud 7,2 también sacudió el norte de Japón el 25 de junio, sin matar a nadie ni causar daños importantes.