¿Mélenchon contra Le Pen? Un duelo lejos de estar ganado de antemano para la extrema derecha

A menos de un año de las elecciones presidenciales, las encuestas de intención de voto parecen converger: Jean-Luc Mélenchon sería, en la izquierda, el menos mal situado para pasar a la segunda vuelta, pero sería claramente derrotado en caso de duelo contra Marine Le Pen. Dos encuestas de Ifop y Elabe, realizadas tras la declaración de candidatura de esta última, le atribuyen un 67,5% frente a un 70% frente a Jean-Luc Mélenchon en la segunda vuelta. Sin embargo, el análisis de las encuestas electorales realizadas entre 2022 y junio de 2026 (1) revela una situación mucho más abierta a tal duelo.

Estas encuestas siguen una metodología similar a las encuestas de intención de voto: son cuestionarios realizados en línea con muestras “representativas” de la población francesa según una serie de criterios (sexo, edad, grupo socioprofesional), a los que intentamos añadir, al menos mediante ajuste, el nivel de diploma y el voto en las últimas elecciones. Al igual que las encuestas, las encuestas utilizadas tienen sesgos, en particular la subrepresentación de personas con bajas cualificaciones y abstencionistas. Pero en lugar de utilizar intenciones de voto, aquí utilizamos probabilidades de voto.

Por lo tanto, preguntamos a los encuestados, para cada partido político, cuáles son las posibilidades de que algún día voten por él en una escala de 0 a 10. Este indicador es doblemente interesante: medimos la intensidad de las preferencias y, alejándonos de los múltiples escenarios, comprendemos mejor a los votantes que pueden ser movilizados por cada partido. También tenemos en cuenta los comportamientos de rechazo de la elección (abstención, votos en blanco o nulos) que las encuestas oscurecen por completo.

Si nos fijamos en las probabilidades declaradas de votar por La Francia insumisa (LFI) o la Asamblea Nacional (RN), vemos que estos dos partidos son objeto de un rechazo mayoritario. El 64% de los electores declara una probabilidad cero (0/10) de votar por LFI y el 53% de votar por RN. Este rechazo se acentúa incluso con respecto a 2024 y, especialmente para LFI, con respecto a 2022. Por otro lado, estos dos partidos tienen un fuerte núcleo electoral: el 16% de los electores declaran una probabilidad muy alta (10/10) de votar por RN y el 15% de votar por LFI, lo que es mucho más que para todos los demás partidos políticos.

Si comparamos las probabilidades de voto del RN y del LFI, el RN aparece en una mejor posición. En efecto, el 44% de los electores declaran una mayor probabilidad de votar por RN que por LFI (cifra superior a 2022, pero estable con respecto a 2024), mientras que sólo el 32% declara lo contrario, es decir, una mayor probabilidad de votar por LFI que por RN (cifra inferior con respecto a 2022, pero ligeramente superior con respecto a 2024).

Sin embargo, sigue habiendo casi una cuarta parte de los votantes que declaran una probabilidad equivalente de votar por RN y LFI, la mayoría de las veces ninguna (0/10). Sin embargo, la experiencia de las elecciones legislativas de 2024 muestra que estos votantes, obligados a elegir, se vuelven mucho más hacia LFI que hacia RN. En una de las encuestas de 2024, tenemos una submuestra de 723 encuestados que se enfrentan a un duelo entre LFI y RN en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Dentro de esta submuestra, los votantes que teóricamente rechazan absolutamente a LFI y RN son, sin embargo, el 37% que votó a LFI contra sólo el 8% a favor de RN, el resto se abstuvo o votó en blanco o nulo.

En caso de un duelo entre LFI y RN ​​en 2024, el RN tuvo dificultades para movilizar a los votantes que aún no habían declarado, antes de las elecciones, una fuerte probabilidad de votar por él. Por el contrario, LFI no sólo logró movilizar a votantes que declararon una mayor probabilidad de votar por LFI que por RN, sino que también atrajo a un número de votantes que, antes de las elecciones, se negaron a elegir.

Por lo tanto, si tenemos en cuenta las probabilidades de voto declaradas en 2026 y el comportamiento real en caso de una segunda vuelta de RN/LFI en 2024 de cada “grupo” de votantes en función de las probabilidades de voto declaradas, LFI tendría muchas más posibilidades de ganar que el RN. El método es ciertamente limitado, porque se basa, entre otras hipótesis, en el hecho de que el contexto será, en 2027, el mismo que en 2024, porque se basa en una votación de diferente naturaleza o porque no permite tener en cuenta el efecto candidato y la personalización que de él resulta.

Sin embargo, esta manifestación tiene la ventaja de recordarnos que, contrariamente a lo que pueden indicar las encuestas de intención de voto, un posible duelo entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen está lejos de ser una conclusión inevitable. Su resultado, como el de cualquier otro duelo que involucre a Marine Le Pen, dependerá del estado de las movilizaciones ciudadanas contra el RN sobre el terreno, así como del estado de la “frente republicano”que no ha desaparecido.

Las encuestas son herramientas útiles para estimar el equilibrio de poder en términos de intenciones de voto. Sobre todo, permiten restaurar las divisiones políticas y los antagonismos sociales que subyacen a ellas. Las encuestas contribuyen así a ayudar a los candidatos y a las organizaciones políticas. Sin embargo, son sólo una herramienta de estimación y no se debe pasar por alto el sesgo de construcción. Por lo tanto, son muy malos a la hora de estimar el resultado de las segundas vueltas, porque, por definición, no pueden tener en cuenta la dinámica de campaña que tendrá lugar entre las dos vueltas o antes de la primera.

Sin embargo, al ofrecer una entrega continua de estimaciones imperfectas, influyen en la campaña, incluso en los votantes. Por ejemplo, hacer creer hoy en una victoria prevista de Marine Le Pen en caso de duelo contra Jean-Luc Mélenchon podría animar a un cierto número de electores de izquierda a votar, desde la primera vuelta y por defecto, por un candidato de derecha como Edouard Philippe. La razón será sencilla: se presenta como más capaz de vencer a Marine Le Pen. Sin embargo, este voto a la derecha en la primera vuelta podría distanciar a estos votantes de la izquierda a largo plazo.

EXPRESO ORGÁNICO

Tristán Alto Es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Lille e investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Administrativas, Políticas y Sociales (Ceraps). Su investigación se centra en el voto y la participación electoral en la política y en el trabajo. Participó en el trabajo colectivo del Institut La Boétie, el think tank de La France Insoumise, “New People, New Left” (Ediciones Amsterdam, 2025).