Olas de calor, incendios: “Si prevaleciera el “salve quien pueda” y el “sálvese quien pueda”, estaríamos perdidos”

para ir más lejos

Hemos cambiado mundos.

Habrá un antes y un después del verano de 2026. Por supuesto, en nuestras sociedades de la inmediatez, un acontecimiento persigue al otro, una controversia destrona a la anterior, el escándalo del día borra la memoria del del día anterior… Pero, incluso en este mundo donde todo tiende a regalarnos un recuerdo de pez dorado, será imposible ignorar que hemos entrado en una nueva era.

Ciertamente ya lo dijimos en el momento de la crisis de subprime de 2008 o incluso la provocada por la epidemia de Covid-19 en 2020. Pero estas crisis no habían afectado de forma duradera los fundamentos mismos de nuestras condiciones de vida como ocurre con la que atravesamos actualmente.

Todo el mundo ha podido comprobarlo: el cambio climático ya no es una amenaza para las generaciones futuras, sino más bien una realidad que corre el riesgo de arruinar aquí y ahora nuestros bosques y la biodiversidad que albergan, privándonos del agua esencial para todas las formas de vida, hundiendo nuestra agricultura y su capacidad para alimentarnos, haciendo nuestras ciudades y nuestros hogares literalmente inhabitables…

Cuestiones colosales que evidentemente hacen que la mayoría de los temas que hasta ahora intentábamos vendernos aparezcan como amenazas existenciales a nuestras sociedades: deuda, gasto público, asistencia social, inmigración, Islam… Temas que tenían sobre todo, si no el objetivo, al menos el efecto, de dividirnos, de enfrentarnos y de desarrollar en el país una atmósfera cada vez más pesada de preguerra civil…

Ante el desafío que ahora nos enfrentamos, sólo podremos superarlo si, por el contrario, somos capaces de unirnos, de dejar en un segundo plano todas estas disputas subordinadas para realizar juntos las enormes transformaciones esenciales en nuestros estilos de vida, nuestros modos de producción, nuestras formas de estar en el mundo para tener una oportunidad de que el país sobreviva al calentamiento global.

Por supuesto, sería ingenuo creer que esa conciencia se derivará automáticamente del desastre sufrido este verano. Al contrario, corre el riesgo de favorecer en el futuro inmediato el “salvar a quien pueda” y el “sálvese quien pueda”, así como la búsqueda de chivos expiatorios capaces de desviar la angustia que legítimamente genera la gravedad de las amenazas que pesan ahora sobre nuestra existencia. Si estas tendencias prevalecen a largo plazo y la fragmentación de nuestra sociedad aumenta, estaríamos definitivamente perdidos.

Evitar esto será el desafío de la gran batalla cultural y política que se abre tras la catástrofe de este verano. Sólo aquellos que trabajen para unir a nuestros conciudadanos, para consolidar la solidaridad de todos con todos, para fortalecer la cohesión de nuestra sociedad protegiendo a los más débiles e involucrando a los más ricos, podrán implementar los cambios gigantescos y esenciales. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad decisiva en las próximas semanas de ayudar a marginar a los divisores y propagadores del odio y garantizar la cooperación y la movilización colectiva de toda la sociedad frente a la crisis climática.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.