Incendio en Gironda: venga de vacaciones o cancele, el gobierno en la cresta de la ola

¿Venir o no venir? A esta pregunta aparentemente sencilla, el gobierno parece responder sucesivamente… ¡ambas! Después del descenso del incendio el 22 de julio, que arrasó 42.000 hectáreas en Gironda y provocó la evacuación preventiva de cerca de 220.000 personas, la gestión de los flujos turísticos se convirtió en un casse-tête político y logístico. En los últimos días del tradicional chassé-croisé entre juilletistas y nuevos, el ejecutivo tiene la intención de conciliar dos imperativos: dejar que los secos intervengan en las mejores condiciones, todo en evitante de portero -même simbólico- un golpe fatal en una economía local déjà très fragilisée.

Hasta ahora, la línea parecía clara. Ante un incendio clasificado como“imprevisible”las autoridades pidieron a los turistas que pospusieran su estancia. El domingo 26 de julio, la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, llamó “fuertemente turistas” tiene “No vengas a Gironda hasta que se solucione el incendio”. También invitó a personas ya presentes en el departamento. “para considerar otro destino”debido al riesgo de deterioro de las condiciones climáticas.

A la mañana siguiente, lunes 27 de julio, la portavoz del gobierno Maud Bregeon invitó a France Info . Y para aclarar el punto: “Hasta que la zona no sea segura, no es viable que vuelvan a llegar viajeros a la zona”.

El viaje de Emmanuel Macron también se inscribe en esta lógica. Le chef de l’État et le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, ne se sont rendus en Gironde que le lundi 27 juillet, six jours après le debut de l’incendie, une fois la condition “estabilizado”. ¿Una forma de dar ejemplo? En el lugar, Emmanuel Macron también rechazó las críticas a la gestión de los recursos aéreos: “No hacemos comentarios en medio de la batalla. »

Pero este martes 28 de julio el tono cambió. Invité sur le plateau de la matinale de TF1, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Serge Papin, appelé les Français à ne pas faire un trace sur leur séjour. “La temporada no ha terminado”insistió, animando a los veraneantes a mantener sus reservas para el mes de agosto si se solucionaba el incendio.

“También una forma de solidarizarnos con estos hermosos territorios es decir “vamos para allá, volvemos””argumentó el ministro. En el proceso, recordó el despliegue de medidas de apoyo de emergencia, prometiendo “flexibilidad administrativa”

Según nuestros compañeros de “Sud-Ouest”, durante una rueda de prensa este martes, el Ministro insistió en negociar “ el mensaje de acuerdo con el prefecto » : « las zonas evacuadas y sinistrées demeurent estricto interdites tan que le feu n’est pas fixé et donc les séjours dans les jours qui viennent doivent être annulés, soit sur la partie nord du bassin d’Arcachon. Por el contrario, en otros lugares el turismo es totalmente practicable.. »

Este discurso alentador llega cuando los profesionales del sector dan la voz de alarma. El turismo representa el 7% del PIB de Gironda y más de 40.000 puestos de trabajo directos. Si la zona de Cap-Ferret registra el 100 % de las actividades de evacuación total, las anulaciones se desormarán bien en la zona siniestrada.

“La temporada ha terminado. (…) Il va y avoir la queue devant le tribunal de commerce de Bordeaux fin août, et peut-être qu’on campera devant pour faire notre dépôt de bilan. »

Excepto que, sobre el terreno, los hechos son un claro recordatorio de la urgencia de la situación sanitaria. En el momento en que Serge Papin invita a los franceses a planificar sus vacaciones de agosto, el incendio principal apenas está “estabilizado”pero de ninguna manera ” fijado “. Además, Météo-France anuncia una nueva vague de chaleur con temperaturas severas hasta 35 °C este martes, y una imagen que puede alcanzar los 40 °C mercredi, acompañada de respiraderos segundos propices aux reprises.

El martes por la mañana, cerca de 4.000 veraneantes alojados en campings y residencias en Lacanau tuvieron que ser evacuados por precaución. Más significativo aún: para evitar el recargo de las actividades deportivas de los viajeros y preservar la totalidad de las fuerzas de seguridad, la prefecta Sophie Brocas firmó un arresto entre el conjunto de manifestaciones culturales, deportivas y recreativas en todo el departamento justo el 8 de agosto.

En el plan sanitario, los profesionales también están en el qui-vive, el CHU de Burdeos se activa en la célula de crisis y son un plan blanco para reforzar el dispositivo de acceso de los pacientes evacuados. La Agencia Regional de Salud de Nouvelle-Aquitaine advierte “ mientras que los umbrales de alerta por partículas finas se superaron (lunes) en 3 departamentos (Gironda, Landas y Lot y Garona). “, y que debido a los vientos, el humo puede ” incomodar a un gran número de personas fuera del departamento, o incluso de la región “. Entre el imperativo de seguridad y la voluntad de limitar los impactos económicos, el gobierno navega por una línea de crête loin d’être «stabilisée».