Vergüenza para Donald Trump, alto el fuego entre Israel y Líbano… Actualización sobre la situación en Oriente Medio

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha decidido ignorar el consejo de Donald Trump. El miércoles 3 de junio, mientras el presidente estadounidense considera posible que las conversaciones con Irán tengan éxito este fin de semana y, a pesar de la reanudación de los ataques en el Golfo, los diputados estadounidenses votaron a favor del fin de la guerra.

Un duro desaire infligido al inquilino de la Casa Blanca mientras, durante la noche, Israel y el Líbano sentaban las bases de un nuevo alto el fuego condicionado al cese del fuego de Hezbolá.

Sin esperar a un posible acuerdo, la Cámara de Representantes votó el miércoles una resolución que ordena la retirada de las tropas estadounidenses comprometidas desde el 28 de febrero contra la República Islámica.

Los demócratas electos de la Comisión de Asuntos Exteriores saludados tras la votación “Un mensaje fuerte e inequívoco de parte de los estadounidenses a Donald Trump”. “Es hora de poner fin a esta guerra ilegal y profundamente impopular”agregaron.

Esta resolución sólo tiene un significado simbólico debido al derecho de veto del presidente americano. Su adopción, con cuatro votos de los electos republicanos, confirma sin embargo el descontento suscitado en Estados Unidos por un conflicto que ha provocado el aumento de los precios de la energía.

Una resolución similar pasó una etapa procesal clave en el Senado a finales de mayo, y su adopción en la cámara alta podría tener lugar tan pronto como esta semana.

Por su parte, Donald Trump consideró posible que las conversaciones con Irán tengan éxito este fin de semana, a pesar de la reanudación de los ataques en el Golfo. “Me han dicho que las negociaciones van muy bien (…) quien sabe (…)eso (el final de las discusiones, nota del editor) podría ser este fin de semana”aseguró en la Oficina Oval, sin descartar que fracasarían. En su prisa por encontrar una salida, Donald Trump ya ha insinuado varias veces en los últimos días un acuerdo cercano, sin resultados tangibles.

Sin embargo, las negociaciones parecen estar estancadas. deseos de donald trump “separado” los debates sobre el Líbano y los sobre Irán, mientras que Teherán considera que son el mismo tema. Otro punto conflictivo: el destino del uranio enriquecido por Irán, al que Estados Unidos e Israel acusan de querer adquirir armas atómicas, lo que Teherán refuta. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró ante una comisión parlamentaria que la cuestión del uranio enriquecido estaba “claramente abordado” con Irán, admitiendo sin embargo que Teherán no había dado luz verde. Se espera una declaración del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei este jueves.

En los últimos días, Teherán ha advertido del riesgo de “reanudación a gran escala de la guerra” en la región en caso de ataque a Beirut, amenaza esgrimida por Israel en el marco de su ofensiva en el Líbano contra el movimiento chiita proiraní Hezbolá.

“Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut pero no se han logrado avances tangibles en el proceso de negociación”afirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una entrevista con el canal de televisión libanés Al Mayadeen recogida por la agencia iraní Tasnim.

Por la tarde, Israel y el Líbano acordaron “la implementación de un alto el fuego” y la creación de “áreas piloto” bajo control del ejército libanés, hasta ahora mantenido al margen. Pero esta tregua está condicionada a una “parada completa” fuego de Hezbollah, que rechaza estas conversaciones y reivindicó ataques contra posiciones israelíes en el sur del Líbano durante la noche del miércoles al jueves.

Del lado israelí, esta perspectiva parece crear divisiones dentro del propio gobierno. El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ve este posible alto el fuego como una “error grave”. Es “una ilusión de asesores que llevan al Primer Ministro (Benjamin Netanyahu) hacia malas decisiones”estima el ministro, figura de extrema derecha, en X.

Las hostilidades se han reanudado en los últimos días, particularmente en torno al Estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para los hidrocarburos bloqueada por Teherán. Estos nuevos ataques han hecho que los precios del petróleo vuelvan a subir a casi 100 dólares, después de haber bajado la semana pasada.

Kuwait acusó el miércoles a Irán de un ataque mortal (un muerto y 63 heridos) contra su aeropuerto, el primero desde que entró en vigor el alto el fuego. La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica, negó haber atacado el aeropuerto. Afirmaron haber atacado una base aérea en Kuwait y el cuartel general de la Quinta Flota Naval estadounidense en Bahréin en respuesta a un ataque estadounidense a la isla de Qeshm, así como el de un petrolero iraní. Kuwait dijo que fue atacado por un total de 13 misiles balísticos y 17 drones iraníes el miércoles.