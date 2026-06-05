el Ministerio de Justicia reconoce “fallas” y “disfunciones”

Varios días después del secuestro de Lyhanna, de 11 años, en Gers y con el descubrimiento de un cadáver este jueves 4 de junio, llueven críticas sobre el funcionamiento de una justicia llamada a tener más en cuenta las palabras de los niños. Jérôme B., el hombre sospechoso de haber secuestrado a Lyhanna, había sido objeto de varias denuncias y denuncias desde 2017, en particular por violación de una menor.

El primer ministro Sébastien Lecornu aplazó un viaje previsto para el viernes 5 de junio a Vendin-le-Vieil para convocar una reunión en Matignon con Gérald Darmanin, ministro de Justicia, y Laurent Nunez, ministro del Interior.

El presidente de los republicanos y candidato para 2027, Bruno Retailleau, deploró un “ quiebra ” de “ sistema de justicia “, cuando su homólogo de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, juzga que el Estado ha “ muy en quiebra “. Varios líderes políticos plantean la cuestión de tener en cuenta los testimonios de los niños. «Los primeros elementos conocidos plantean una terrible pregunta: cuando se recogen o denuncian las palabras de un niño, ¿por qué toda la cadena estatal no entra inmediatamente en alerta? »cuestionó Edouard Philippe, candidato del partido Horizontes para 2027.

A la izquierda, la jefa de los ecologistas Marine Tondelier, también candidata al Elíseo, denunció por su parte un asunto “Símbolo de un sistema político-judicial incapaz de gestionar el tema de la violencia sexual y machista”. “Por falta de medios, pero no sólo”añadió, estimando “Que dejemos en libertad a un abusador de menores, a pesar de las alertas”.

Siempre de izquierda, el diputado rebelde y coordinador del movimiento LFI, Manuel Bompard, le recordó en el micrófono de franceinfo que se trata de: “ más del 70% de las denuncias relativas a violencia contra niños se cierran sin seguimiento”, evocando “una situación absolutamente anormal”.

Al margen de un viaje a Béziers, Gérald Darmanin afirmó el jueves “aterrorizado” por tal “disfunción”, “reveladora” según el “nuestra mala organización”. Un mea culpa también del portavoz de su ministerio, Sacha Straub-Kahn, que admitió este viernes por la mañana en franceinfo “ un reconocimiento del fracaso” e incluso uno “fallo sistémico” de los cuales es necesario “sacar las consecuencias”. “Existe probablemente una disfunción global de la cadena del Estado en su conjunto. Hay que sacar conclusiones”estimó la víspera en BFMTV.

Además de la investigación administrativa prometida esta semana por Laurent Núñez, la dirección nacional de la gendarmería, según informa “Parisien”, envió un documento interno a todas las unidades solicitando un inventario urgente de los procedimientos actualmente tramitados por violaciones y agresiones sexuales a menores.

Las autoridades descubrieron un cuerpo el jueves por la noche vestido con ropa similar a la de Lyhanna. Los restos fueron depositados en el silo de cereales de una finca. Se está realizando una autopsia, los resultados deberían conocerse este viernes.