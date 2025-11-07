“Vergonzoso”, “innoble”… El clamor de los sindicatos y la izquierda contra la medida gubernamental





El gobierno ahora quiere reservar el bono de Navidad para los beneficiarios de la asistencia social mínima que tengan hijos. Una propuesta anunciada el martes 4 de noviembre que generó mucho descontento.









El proyecto de ley de finanzas de 2026 prevé una reducción del presupuesto dedicado a este bono de fin de año. Su importe es de 150 euros para una sola persona y se suele pagar a todos los beneficiarios del RSA y a los desempleados al final de sus derechos.





El gobierno ahora quiere reservarlo para los beneficiarios que tengan hijos. “El Estado francés ha sido muy generoso”afirmó el martes en France Inter el ministro de Trabajo y Solidaridad, Jean-Pierre Farandou, para justificar esta propuesta. “No estoy seguro de que nuestro país tenga los medios para continuar con estas políticas de máxima generosidad. Por lo tanto, debemos aceptar una reorientación”. argumentó.









una decisión “bastante razonable” guardar “unos cuantos millones de euros”juzgó el miércoles el ministro de Economía, Roland Lescure. “Que el aguinaldo esté reservado a los niños: ¿es tan chocante? (…) Entre las personas que hoy reciben el aguinaldo, hay personas que no tienen hijos. Proponemos reorientar el sistema hacia aquellos que todavía creen en Papá Noel, eso parece bastante razonable”declaró el ministro a LCI.





El gobierno “ataca a los más pobres”





una propuesta “despreciable”denunció la Francia rebelde a través de su coordinador, Manuel Bompard. “Aunque no tengan hijos”estos beneficiarios de prestaciones sociales mínimas “tener una familia” Y “Es en estas personas en quienes vamos a ahorrar”se lamentó el martes en France Info.









“Las personas solteras, las personas aisladas, las personas que ya no tienen un hijo a cargo, por ejemplo, no podrán ir a ver a sus seres queridos, no podrán hacer regalos, no podrán invitar a nadie a casa, se verán privados de 150 euros”.denunció el diputado Hadrien Clouet durante la rueda de prensa semanal del grupo LFI en la Asamblea Nacional.









El líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, denunció al gobierno que “ataca a los más pobres”. “Hacer regalos a sus seres queridos, viajar para acompañarlos en las comidas familiares: ¡esto es de lo que estas personas se verán privadas!”, escribió en la red social









“Es vergonzoso”





Por parte de los sindicatos, la medida propuesta por el gobierno también causó indignación. La prima de Navidad, pagada a los beneficiarios de prestaciones sociales mínimas, no es ni “generosidad” ni “un lujo”afirmó el miércoles la secretaria general de la CFDT, Marylise Léon. “No creo que podamos hablar de generosidad” para personas con RSA que “no tienes mucho más de 500 euros al mes”dijo Marylise Léon en RMC.









La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, criticó una elección ” avergonzado “ Y “insignificante”. “Es vergonzoso. Es indecente. El hecho de que no tengamos hijos no significa que no celebremos la Navidad”.y este bono, “es la conquista de una lucha que fue liderada por la CGT y por los desocupados en 1997-1998, donde logramos ganarla para los más precarios”reaccionó Sophie Binet en TF1.





Y añadió: “En lugar de atacar a los multimillonarios, el gobierno robará los bolsillos de aquellos que ya están luchando para llegar a fin de mes”. “Me parece vergonzoso y mezquino. Por eso tiene que volver sobre este punto, es fundamental”instó el líder sindical.









Creado por el gobierno del socialista Lionel Jospin en 1998 bajo la presión de los movimientos de desempleados y continuado desde entonces, el bono de Navidad se ha asignado hasta ahora a más de 2,2 millones de hogares que se benefician de mínimos sociales.





Su cuantía era progresiva en función de la composición de la familia, por ejemplo una pareja con dos hijos recibió el año pasado unos 320 euros y una persona soltera con tres hijos 335 euros.