Injerencia extranjera contra LFI en las elecciones municipales: la fiscalía de París abre una investigación

Publicado el 26 de mayo de 2026 a las 19:24 horas. Lectura: 1 min.

La fiscalía de París indicó que abrió este martes 26 de mayo “iniciativa” una investigación para “investigar si la campaña de determinados candidatos del LFI en las elecciones municipales podría haber sido objeto de una operación en interés de un tercer Estado”.

El fiscal parisino abre así esta investigación “sin haber sido embargado ni por denuncia, ni por informe, ni por renuncia”.

Tres candidatos del LFI fueron el objetivo: Sébastien Delogu, François Piquemal y David Guiraud, candidatos respectivamente en Marsella, Toulouse y Roubaix, afirmó en sus redes sociales el líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Los magistrados tomaron nota de las publicaciones de Viginum, un servicio encargado de combatir estas manipulaciones en línea, que mencionaba un “dispositivo de difusión artificial o automatizado para propagar contenidos manifiestamente inexactos o engañosos”.

Viginum añadió que “Esta campaña maliciosa, que involucra a un actor ubicado en el extranjero, puede dañar los intereses fundamentales de la nación, en la medida en que busca deliberadamente alterar la información de los ciudadanos”.

Este servicio también estableció que esta operación tuvo un “efecto marginal en el debate público digital” y también podría tener un fin lucrativo, sin la motivación de desestabilizar el proceso electoral.

Los magistrados también tomaron nota de artículos de prensa, en particular del diario “Libération” y del “Haaretz” israelí, que mencionan a una empresa “BlackCore con sede en Tel Aviv”en Israel, como el origen de estas acciones.

La fiscalía de París recuerda que “la noción de injerencia no apunta a los intereses de una persona o empresa extranjera, sino de un Estado extranjero, y no hay sospecha de una intervención de este tipo” no lo tiene “sido reportado”.

Todavía, “para investigar si había una operación de interferencia extranjera subyacente” y había apuntado a las campañas de los tres candidatos del LFI, la fiscalía de París –y “más particularmente su sección encargada de asuntos militares y ataques a los intereses fundamentales de la nación” – abrió una investigación.

Los responsables de estas investigaciones son “inteligencia con una potencia extranjera”, “apropiación indebida de los votos de los electores mediante noticias falsas o maniobras fraudulentas”Y “apología en línea del terrorismo”En “mira algunos de los logos utilizados”. Desde el martes, las investigaciones están encomendadas a la Unidad Cibernética Nacional.

Insoumis Sébastien Delogu pidió la semana pasada al gobierno que actuara para evitar que se celebraran las elecciones presidenciales de 2027. “En peligro por la interferencia extranjera”.