En Bélgica, un tren atropella a un autobús escolar y deja cuatro muertos, entre ellos dos niños: lo que sabemos

Una onda expansiva en Quiévrain. Un autobús escolar fue atropellado el martes 26 de mayo por un tren en el norte de Bélgica. El paso a nivel donde se produjo el accidente se encuentra en la localidad de Buggenhout, en Flandes. Murieron cuatro personas, incluidos dos niños.

Las circunstancias de este accidente aún no están claras. Según Infrabel, este minibús cruzó el paso a nivel, cuya barrera estaba cerrada, con un semáforo en rojo. “La barrera estaba cerrada, tenemos cámaras técnicas que lo demuestran”indicó Frédéric Sacré. El minibús tiene “fue arrojado unos quince metros contra un poste metálico que sostenía ciertos cables del paso a nivel”añadió el portavoz de Infrabel.

El tren que lo atropelló circulaba a unos 120 km/h y estuvo a punto de empezar a frenar cuando se acercaba a una estación, situada aproximadamente un kilómetro más allá. “Sin embargo, el conductor activó el freno de emergencia”aseguró a RTL Bélgica Thomas Baeken, portavoz del gestor de la red ferroviaria. “Este es un impacto muy grave con consecuencias muy graves”.- Annick De Ridder (N-VA), ministra flamenca de Movilidad, estimó por su parte que por el momento “demasiado pronto para asignar responsabilidad (del accidente) a cualquiera”especifica “le Soir”.

El portavoz de la policía federal, An Berger, dijo a la emisora ​​VRT que en el autobús escolar se encontraban siete escolares, el conductor y un asistente. En el accidente murieron estos dos últimos y dos niños. Las víctimas tenían 49, 27, 15 y 12 años.

Ninguno de los pasajeros a bordo del tren resultó herido, confirmó la SNCB, precisando que el tráfico fue bloqueado para permitir la intervención de los servicios de emergencia.

El primer ministro belga, Bart De Wever, afirmó “profundamente molesto” porque “terrible accidente”. “Mis pensamientos están con las familias afectadas”escribió en la red social “accidente trágico”. “Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. Deseo mucha valentía a los heridos”escribió en X. El ministro también agradeció a los servicios de emergencia. “por su rápida intervención en el lugar”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que había “con el corazón roto”. “Mi más sentido pésame para las familias de las víctimas y sus seres queridos. Hoy Europa llora con Bélgica”reaccionó en X.