Estados Unidos ataca a Irán pese a avances en las negociaciones para resolver la guerra de Oriente Medio

Después de semanas de bloqueos y amenazas, Washington y Teherán habían informado de avances en los últimos días en las negociaciones para resolver la guerra en Oriente Medio. Donald Trump incluso insinuó un compromiso inminente durante el fin de semana.

Esperanzas de paz que parecen desvanecerse este lunes 26 de mayo, por un lado con el anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de una intensificación de la ofensiva de su ejército en el Líbano y luego con el ataque estadounidense contra Irán. Estados Unidos anunció que había atacado sitios de misiles en el sur del país, asestando un golpe al alto el fuego.

“Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo hoy ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes. Los objetivos incluían sitios de lanzamiento de misiles y barcos iraníes que intentaban colocar minas”, dijo el Comando de Medio Oriente de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.

Los medios iraníes informaron que se escucharon varias explosiones fuertes en Bandar Abbas (sur) alrededor de la medianoche (22:30 en Francia). La televisión estatal aclaró entonces que la situación había vuelto a la normalidad y añadió que se estaba llevando a cabo una investigación para determinar el origen de los ruidos.

El ejército estadounidense dijo “mostrar moderación durante el alto el fuego” En vigor desde el 8 de abril entre Irán y Estados Unidos tras varias semanas de guerra que dejó miles de muertos y sacudió la economía mundial.

Sin embargo, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha indicado que sigue siendo posible un acuerdo con Irán. Las discusiones giran esencialmente “En torno a la redacción precisa del texto inicial, por lo que llevará algunos días”, dijo durante una visita oficial a la India, sin proporcionar información sobre los últimos ataques.

Donald Trump busca una salida a esta guerra que ha perturbado gravemente la economía mundial debido al bloqueo por parte de Teherán del estratégico Estrecho de Ormuz, por el que normalmente pasa una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado que se consume en el mundo. Marco Rubio sostuvo este martes que se reabriría el estrecho ” de cualquier manera “. Y para agregar: “Lo que está sucediendo allí es ilegal, es ilegal, es insostenible para todo el mundo. »

Los precios del petróleo reaccionaron de forma mixta a los últimos acontecimientos, tras volver a caer por debajo de la marca de los 100 dólares el lunes. El WTI perdió un 5,2% este martes por la mañana en Asia, mientras que el barril de Brent ganó un 1,8%.

Las últimas horas habían estado marcadas por una nueva aceleración de los intercambios diplomáticos. Altos funcionarios iraníes, incluido el jefe negociador Mohammad Bagher Ghalibaf y el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, visitaron Doha el lunes. Es la primera visita de este tipo desde los ataques de represalia de Teherán contra sus vecinos del Golfo.

Donald Trump ya había atenuado las esperanzas de un acuerdo inminente, diciendo que no quería “apresurándose”. Teherán también se ha mostrado cauteloso. “Hemos llegado a una conclusión sobre muchas de las cuestiones”, comentó el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï. “Pero decir que la firma de un acuerdo es inminente, nadie puede decir eso”.

Mientras tanto, una delegación de Pakistán que incluía al principal mediador en el conflicto y jefe del ejército, Asim Munir, así como al primer ministro Shehbaz Sharif, estuvo el lunes en China, un país que apoya los esfuerzos paquistaníes para resolver la crisis.

La reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, es una cuestión importante en el conflicto. Donald Trump habló el sábado de un compromiso “ampliamente negociado” planeando su reapertura, mientras Irán insiste en que la cuestión nuclear no forma parte “en esta etapa” discusiones y que se abordaría en negociaciones separadas.

El lunes por la tarde, el presidente Trump también mencionó la cuestión del uranio enriquecido iraní, diciendo que sería “ser entregado inmediatamente a los Estados Unidos (…) y destruido, preferiblemente en colaboración y coordinación con la República Islámica del Irán, destruido en el lugar o en otro lugar aceptable.. No especificó si este era un punto del acuerdo en discusión.

Más temprano el lunes, Donald Trump también pareció aumentar las apuestas para un posible acuerdo de paz. En una publicación en las redes sociales, enumeró a los líderes de los países de mayoría musulmana con los que ha hablado recientemente, diciendo “que después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos (…) todos estos países deberían estar obligados, como mínimo, a firmar los Acuerdos de Abraham simultáneamente”.

Firmados en 2020, estos acuerdos llevaron a una normalización de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, dos estrechos aliados de Washington, con Israel. Muchos Estados se han negado hasta ahora a imitarlos, en particular Arabia Saudita, así como Siria y el Líbano, especialmente desde el conflicto que devastó la Franja de Gaza.

En el frente libanés, desde el 17 de abril se concluyó otro alto el fuego, pero Israel y Hezbolá proiraní se acusan mutuamente de violarlo y continúan con sus ataques diarios.

Benjamín Netanyahu dijo el lunes que Israel “intensificar” su ofensiva por ” aplastar “ Hezbolá, tras decenas de ataques israelíes que dejaron tres muertos, según la agencia nacional de noticias libanesa Ani. Hezbolá, por su parte, reivindicó una serie de ataques contra tres cuarteles y un puesto militar en el norte de Israel.