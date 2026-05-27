Anatomía de la manipulación de extrema derecha.

La extrema derecha quiere hacernos creer que los inmigrantes africanos se benefician enormemente de la protección social a expensas de los “franceses nativos”, cuando en realidad es todo lo contrario. Para ello no duda en tergiversar las cifras del INSEE, como hace habitualmente la cuenta “Marc Vanguard”, entre muchas otras y, en particular, el pseudo Observatorio de Inmigración y Demografía (OID). Este es especialmente el caso del siguiente gráfico que circula mucho en las redes sociales: es típico de las manipulaciones llevadas a cabo por la extrema derecha en temas relacionados con la inmigración. Explicaciones.

El sitio web “Marc Vanguard” y las cuentas X, LinkedIn, Instagram, etc. asociadas son, ante todo, valientemente anónimas: no existe una persona física real llamada “Marc Vanguard”. Estos relatos se especializan en la difusión de estadísticas, como el gráfico anterior, procedentes de fuentes oficiales y que pretenden demostrar que estamos invadidos por una inmigración africana que está incendiando el país, agotando todos los recursos de los “nativos franceses” y amenazando la supervivencia del Occidente cristiano… Estas publicaciones, como era de esperar, son regularmente elogiadas y retomadas por Sarah Knafo, Marion Maréchal…

Con el gráfico presentado arriba, “Marc Vanguard” fue inicialmente un poco vago: no utilizó los últimos datos disponibles, los de 2021, sino los más antiguos de 2018. Si las cifras que utilizó hubieran estado actualizadas, su gráfico debería haberse parecido al de arriba. Las brechas observadas entre inmigrantes de origen africano y no inmigrantes serían un poco menores que las mostradas.

Pero eso no es todo: “Marc Vanguard” tampoco ha sabido introducir en su gráfico el porcentaje correspondiente a toda la población francesa, tal y como muestran los datos del INSEE (última columna del gráfico superior). Y tenía razón, ya que este porcentaje por sí solo ya habría sido suficiente para invalidar la mayor parte de su razonamiento.

“Marc Vanguard” quiere mostrar que los inmigrantes de origen africano desequilibran enormemente la protección social francesa a expensas de los no inmigrantes. Y este resultado parece a primera vista innegable: en el gráfico que presenta, los beneficios sociales recibidos por estos inmigrantes representan una parte de su renta disponible tres veces mayor que la de los “nativos franceses”. No es sorprendente, ya que los inmigrantes de origen africano se encuentran generalmente entre los más pobres de la población francesa y, como tales, se benefician legítimamente de la red de seguridad que ofrecen las prestaciones sociales específicamente reservadas para ellos. Pero la última columna del gráfico anterior, la que muestra el porcentaje correspondiente para toda la población, muestra que el enorme desequilibrio que “Marc Vanguard” supuestamente ha destacado tiene en realidad sólo un impacto global muy limitado.

El porcentaje de prestaciones sociales en la renta de los no inmigrantes es del 8,5%. En total, para toda la población francesa, este porcentaje sólo aumenta al 9%, un poco más, a pesar de la proporción mucho mayor que representa en los ingresos de los inmigrantes de origen africano. ¿Por qué es así? Porque el peso de estos inmigrantes en el conjunto de la población es bajo: según el INSEE, representan sólo el 4,8% de la población, menos de una persona de cada 20.

La mayoría de los que la extrema derecha considera inmigrantes africanos y, por tanto, les gustaría arrojar al mar, no lo son en realidad: nacieron en Francia, como es el caso, por ejemplo, de Bally Bagayoko, el nuevo alcalde de Saint-Denis, y casi siempre son franceses. Si “Marc Vanguard” hubiera tenido la honestidad de sumarse a la columna ” total “ A partir de su gráfico, todos podrían haber notado fácilmente que el enorme “escándalo” que afirmó haber revelado que estaba dando a luz a un ratón… En Francia, los mecanismos específicamente destinados a ayudar a los más pobres representan en realidad sólo una parte muy pequeña del PIB y del gasto en protección social.

Pero ésta no es (en absoluto) la única deshonestidad contenida en este gráfico. Los datos se expresan en % de la renta disponible, mientras que la de los inmigrantes de origen africano es de media un 30% inferior a la de los no inmigrantes según el INSEE. Esto tiene el efecto de aumentar artificialmente la brecha observada cuando se expresa como porcentaje de este ingreso. Si comparamos estos mismos datos en euros recibidos por persona al año y no en % de los ingresos (gráfico anterior), nos damos cuenta de que las diferencias ciertamente persisten, pero son mucho menos significativas: entre inmigrantes africanos y no inmigrantes, pasamos así de una proporción de 1 a 3 en “Marc Vanguard” a una proporción de menos de 1 a 2 en la dura realidad del euro. Y la diferencia entre las prestaciones sociales que reciben los no inmigrantes y la media de toda la población es de sólo 100 euros al año, una diferencia del 4%. Sin embargo, son los euros y no el % de ingresos los que cuentan en esta materia, tanto para el gasto público como para el bolsillo de los ciudadanos.

Pero, una vez más, esta no es la única ni la principal manipulación que se esconde detrás de este gráfico. A pesar del título engañoso que le da “Marc Vanguardia”, este gráfico no tiene en cuenta la principal prestación social que reciben las personas presentes en el territorio nacional: las pensiones. Sin embargo, ellos por sí solos representan el 13,5% del PIB, casi la mitad del gasto social.

Si rehacemos el gráfico de “Marc Vanguard”, esta vez integrando esta prestación social esencial, obtenemos, todavía en % de la renta, el gráfico anterior. Las brechas entre inmigrantes y no inmigrantes simplemente han desaparecido y el impacto de los inmigrantes en los resultados de toda la población se ha vuelto completamente nulo. Para qué ? Porque si los inmigrantes, más jóvenes que la media, suelen tener más hijos a su cargo que los no inmigrantes y, por tanto, reciben más asignaciones familiares, en cambio reciben pensiones significativamente menores. Un inmigrante de origen africano recibió así una pensión media de 2.270 euros al año en 2021 según el INSEE, frente a los 6.610 euros de un no inmigrante, tres veces más. Siempre que no se vean obligados a trabajar ilegalmente para sobrevivir negándoles los documentos, los inmigrantes africanos contribuyen más plenamente a financiar estas pensiones de los “franceses nativos”.

Si también corregimos el tipo de gráfico engañoso elegido por “Marc Vanguard” expresado en % de la renta para sustituirlo por un gráfico en euros recibidos por año y por persona (gráfico arriba), nos damos cuenta esta vez de que los inmigrantes de origen africano en realidad reciben significativamente menos dinero en concepto de protección social – 2.500 euros menos al año y por persona de media – que los no inmigrantes.

Gracias a estos importantes ahorros realizados a expensas de los inmigrantes africanos, el gasto en protección social cae de 8.910 euros anuales por persona para los no inmigrantes a 8.740 euros para el conjunto de la población. Exactamente lo contrario de lo que “Marc Vanguard” quería hacernos creer manipulando las cifras del INSEE…

Y de nuevo, estos datos no tienen en cuenta el otro peso pesado de la protección social, que es el gasto sanitario, el 12% del PIB. Se dirigen principalmente a las personas de mayor edad y, por tanto, principalmente a inmigrantes africanos distintos de los más jóvenes que la media. Pero los datos del INSEE no permiten hacer un recuento preciso al respecto.

En resumen, contrariamente a lo que afirman “Marc Vanguard” y sus numerosos colegas de extrema derecha (así como aquellos que transmiten incansablemente su propaganda), la protección social francesa está lejos de beneficiar principalmente a los inmigrantes de origen africano. Al contrario, en este sentido se encuentran bastante desfavorecidos.

Quienes quieran comprobar y rehacer los cálculos encontrarán aquí los datos utilizados.