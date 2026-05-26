Tras la difusión de un vídeo humillante de un ministro israelí, Francia quiere emprender acciones legales

El vídeo fue condenado en Israel e internacionalmente. El primer ministro Sébastien Lecornu dijo este martes 26 de junio que estaba considerando una “convulsión” de la justicia francesa por el trato que juzgó “odioso” infligidas por el gobierno israelí a activistas del “flotilla por Gaza”tras la difusión de un vídeo el sábado que provocó indignación internacional.

Una cincuentena de barcos partieron de Turquía el 14 de mayo con el objetivo de un nuevo intento de romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, asolada por dos años de guerra. Las autoridades israelíes anunciaron el arresto de 430 activistas -incluidos 37 franceses- a bordo de los barcos, todos los cuales fueron expulsados ​​el pasado jueves.

“Más que las imágenes, los actos (son) absolutamente odiosos, impactantes” Y “Los condenamos sin reservas, porque son escandalosos humanamente, son escandalosos según el derecho internacional”declaró el Primer Ministro en la Asamblea Nacional, durante la sesión de preguntas gubernamentales.

Ministro de Asuntos Exteriores Jean-Noël Barrot “recibiremos a los distintos abogados interesados ​​y, dado que son de nacionalidad francesa, no excluimos una remisión a nuestra propia justicia sobre todas las acciones, como hemos visto en este vídeo”añadió. Sébastien Lecornu respondió a una pregunta de la líder de los diputados ecologistas, Cyrielle Chatelain.

El jefe de la diplomacia francesa anunció el sábado que Francia había prohibido el acceso a su territorio al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, tras la difusión de un vídeo de activistas del “flotilla por Gaza” arrodillados con las manos atadas, tras su interceptación en el mar y su detención en el sur de Israel.

Varios de estos activistas denunciaron “violencia”, “conmovedor” o incluso “humillación” impuestas por las fuerzas israelíes durante su detención. Jean-Noël Barrot también había pedido “Le corresponde a la Unión Europea imponer sanciones también a Itamar Ben Gvir”. El gesto de Itamar Ben Gvir fue criticado dentro del propio gobierno israelí, y el primer ministro Benjamín Netanyahu denunció el trato recibido. “no es consistente con los valores y estándares israelíes”.