Lo que sabemos sobre los combates entre las fuerzas gubernamentales y los yihadistas, incluido el francés Oumar Diaby.





Este miércoles 22 de octubre se produjeron enfrentamientos entre fuerzas del gobierno sirio y yihadistas franceses atrincherados en un campamento en el noroeste del país. Acusan al líder –Omar Diaby, alias Omar Omsen– de negarse a entregarse a las autoridades. Es la primera vez, desde que tomaron el poder en diciembre de 2024, que las autoridades islamistas, que quieren romper con su pasado yihadista, anuncian un enfrentamiento con combatientes extranjeros.









• ¿Por qué hay peleas?





Los yihadistas liderados por Oumar Diaby, que se calcula que son unas decenas, están refugiados con sus familias en un campamento en la región de Harim, cerca de la frontera con Turquía. En un comunicado, el comandante de las fuerzas de seguridad interna de la provincia de Idleb (noroeste), general Ghassan Bakir, acusó a Oumar Diaby de disparar contra fuerzas gubernamentales y “Utilizar a civiles como escudos humanos”.













Según Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una ONG con sede en el Reino Unido pero con una amplia red de fuentes en Siria, “yihadistas extranjeros (no francés) llevar a cabo la mediación » para lograr un resultado pacífico.













• ¿Quién es Oumar Diaby?





Se trata de un ex delincuente franco-senegalés convertido en predicador, sobre el que pesa una orden de detención de la justicia francesa.





Las fuerzas del gobierno sirio acusan a Oumar Diaby, de 50 años, de secuestrar a una niña y negarse a entregarse a las autoridades, y luego anunciaron que habían rodeado el campamento.





Oumar Diaby había prometido lealtad a Hayat Tahrir al-Sham (HTC), que estaba dirigida por Ahmad al-Chareh, el actual presidente de Siria, y controlaba el enclave rebelde de Idlib. Pero en agosto de 2020, fue arrestado por HTC y luego liberado en febrero de 2022 sin que se comunicaran los motivos de su arresto.





Tras tomar el poder, Ahmad al-Shareh disolvió el HTC, encabezó la ofensiva rebelde contra Damasco, y llamó a todos los demás grupos armados a hacer lo mismo y unirse a las filas del nuevo ejército sirio.













Al mismo tiempo, el fiscal antiterrorista Olivier Christen declaró al diario “Le Figaro” que en el sector de Idlib quedaba un “cien grandes” de francés en “Quedan 1.500 personas para librar la yihad en la década de 2000”.





• ¿Por qué hay yihadistas extranjeros en Siria?





Los yihadistas franceses que se autodenominan “Firqat al Ghouraba” (el grupo de extranjeros) constituyen un grupo marginal sin vínculos con el grupo Estado Islámico, que había reinado el terror en Siria e Irak antes de ser derrotado.





Miles de yihadistas extranjeros, incluidos occidentales, acudieron en masa a Siria durante la guerra civil que estalló después de que el ex presidente Bashar al-Assad reprimiera un levantamiento popular en 2011. El conflicto terminó en diciembre de 2024 con la toma del poder por una coalición islamista encabezada por Ahmad al-Chareh, quien derrocó a Bashar al-Assad.









Como otros extremistas, estos franceses parecen haber caído en desgracia desde la llegada al poder de Ahmad al-Chareh, presidente interino que intenta olvidar su pasado yihadista.