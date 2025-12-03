“Validada” o no por Lecornu, criticada… ¿Por qué Matignon vuelve a bloquear la estrategia nacional alimentaria y climática?





La publicación de la Estrategia Nacional de Alimentación, Nutrición y Clima (Snanc), esperada desde hace más de dos años, fue nuevamente suspendida este viernes 28 de noviembre por Matignon, pese a que había sido presentada a la prensa y ya suscitaba críticas por parte de las asociaciones.





Esta estrategia, que debía definir las acciones gubernamentales hasta 2030 para una alimentación saludable y que emita menos gases de efecto invernadero, proviene de la Convención Ciudadana sobre el Clima y de la Ley sobre Clima y Resiliencia que siguió en 2021. Debía presentarse antes de julio de 2023.





• Una publicación prevista para las 14 h.





La publicación oficial de este documento estaba prevista para las 14 horas, después de meses de idas y vueltas ministeriales y de polémicas, en particular sobre la cuestión del consumo de carne, pero también sobre la publicidad de productos demasiado grasos o demasiado dulces para los menores.





• El Primer Ministro no pudo “validar” la estrategia





Al final de una tarde vaga, los ministerios de Agricultura, Sanidad y Transición Ecológica, responsables de su desarrollo y contactados por numerosos periodistas que esperaban su publicación, enviaron la prensa de regreso a Matignon.









El Primer Ministro no “no ha sido informado” y por lo tanto no pudo “para validar” estrategia, indicó el entorno de Sébastien Lecornu. “Por lo tanto, se decide no publicar en este momento”.





•… el Ministerio de Agricultura dice que si





Durante la presentación a los periodistas, el Ministerio de Agricultura, preguntado sobre la participación de la oficina del Primer Ministro, respondió que este documento interministerial era “obviamente validado por el Primer Ministro”.





• Algunos avances

















•… pero nada sobre el consumo de carne





El sistema alimentario representa casi una cuarta parte de la huella de carbono francesa, incluido el 61% de “productos de origen animal”. Sin embargo, las negociaciones fueron especialmente duras en cuanto a la redacción relativa al consumo de carne. El texto consultado habla de “limitación”un término utilizado a menudo en el Ministerio de Agricultura, y ya no “reducción”término que apareció en el proyecto inicial y fue defendido por el Ministerio de Transición Ecológica.









Esta sustitución ya había provocado un primer bloqueo en septiembre de la publicación de la estrategia por parte de Matignon, que quería sustituir la idea de reducción por “Consumo equilibrado de carne”. François Bayrou era entonces Primer Ministro, a punto de dimitir.





Según el Ministerio de Transición Ecológica, en la futura Estrategia Nacional Baja en Carbono (SNBC), en discusión, están previstos objetivos cuantificados de reducción del consumo de carne, exigidos por asociaciones ecologistas y otros, pero ausentes en el texto consultado.





•… ni prohibición de publicidad de productos grasos, dulces y salados





Según el texto, el gobierno también quiere “reducir eficazmente la exposición de niños y adolescentes a la publicidad y el patrocinio de productos demasiado grasos, dulces o salados”por incitación, cuando las asociaciones solicitaron su prohibición.









“Si las disposiciones voluntarias son insuficientes, se considerará una medida regulatoria para controlar la comercialización de alimentos en los medios de comunicación”indica la Estrategia, cuando el proyecto presentado a consulta en primavera no incluía la mención de ninguna medida restrictiva.





• Ira de las asociaciones contra “el peso de los lobbies”





“¿Por qué esperar? »pregunta la organización Foodwatch, para quien esta estrategia “Falta de coraje político”. La ONG deploró entonces “el aplazamiento de la publicación en el último momento, a raíz de las revelaciones de la unidad de investigación de Radio Francia”.









“Es una historia increíble, esta Estrategia que debía publicarse desde hace dos años. Debe aparecer y no aparece, es una auténtica quimera”reaccionó Serge Hercberg, profesor de nutrición y cocreador de Nutri-Score. Para él, “Lo que percibimos es el peso de los lobbys”.





Por su parte, la Red de Acción Climática, Secours Catholique, las asociaciones Quatre Paws y France Assos Santé denuncian una “bloqueo ministerial” a “importantes consecuencias ecológicas, sanitarias y sociales”.