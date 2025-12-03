El 82% de los estudiantes dice estar involucrado en una causa cívica o humanitaria.





Los 2.529 estudiantes de nivel preparatorio y universitario desde L3 hasta máster encuestados por el NewGen Talent Center de la escuela de negocios Edhec afirman estar abrumadoramente comprometidos: el 82% afirma dedicar tiempo de forma regular y voluntaria a actividades de compromiso cívico; seis horas mensuales para su acción principal y presencia durante todo el año, durante y fuera del periodo lectivo. Según ellos, esta dedicación está motivada en gran medida por la convicción y el sentido del deber. Se presenta como un servicio prestado a la sociedad y orienta fuertemente sus elecciones de estudio y carrera.





La búsqueda de la utilidad colectiva





El 82% de los jóvenes encuestados dedican tiempo, por iniciativa propia, a actividades de voluntariado al servicio del bien común. Los jóvenes emprendedores parecen aún más involucrados: a través de su actividad, el 88% dice buscar un impacto positivo en la sociedad.

Su principal compromiso se dedica en primer lugar a causas benéficas y solidarias (aproximadamente la mitad de los encuestados), luego a acciones de transmisión (escultismo, deporte, artístico, tutoría, apoyo académico) que afectan a aproximadamente un tercio de los estudiantes.

El 77% de los compromisos se realizan durante los períodos escolares y el 80% fuera de los períodos escolares, y el 61% declara que se movilizan en ambos períodos, principalmente semanal o mensualmente.





Una cuestión de convicción





El tiempo medio dedicado a la participación primaria es de seis horas por mes, con un 34% de los jóvenes menos de cinco horas, un 41% entre cinco y diez horas, un 17% entre once y veinte horas y un 8% más de veinte horas por mes.

El 93% dice movilizarse por convicción, el 23% ve este compromiso como un deber y una gran mayoría lo vive como un placer, cara a cara y al servicio de la sociedad, con impacto en su entorno más cercano.

La primera motivación citada es “devolver a la sociedad lo que ha recibido” (41% lo colocó en primer lugar), por delante de los vínculos sociales y amistosos (20%) y el activismo/adhesión a ideales (20%).​





Habilidades clave





Las habilidades que se desarrollan con mayor frecuencia son la colaboración (hasta el 62% de los “totalmente”según el tipo de compromiso), entusiasmo, resiliencia y fiabilidad, por delante de la autonomía, la agilidad o el pensamiento crítico.​

Las textuales destacan sobre todo diez beneficios clave: mayor conciencia de los problemas sociales (17% de las textuales), empatía y comprensión de los demás (17%), trabajo en equipo y gusto por lo colectivo (12%), mentalidad abierta, plenitud, sentido del deber, pensamiento crítico, valores éticos, deseo de ayudar a los demás y contribución al bien común.

El 79% de los estudiantes indica que sus compromisos aparecen o aparecerán en su CV, y casi la mitad considera que ello influye en sus proyectos profesionales (elección de orientación, profesión, empleador o contactos útiles).​





Una elección profesional





El 36% dice que el compromiso ha influido en su dirección de estudios, alrededor de la mitad que influirá en su elección de profesión o empleador, y el 45% que les ha permitido pensar en un proyecto profesional.

El 86% de los jóvenes dice que su compromiso guiará el tipo de impacto que quieren tener en su vida profesional, dando prioridad al impacto en cuestiones sociales (33%), luego sociales (32%), ambientales (26%) y finalmente gobernanza (9%).



