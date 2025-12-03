¿Cómo podemos defender nuestras democracias contra quienes quieren destruirlas?





En 2019, Ece Temelkuran, periodista turca obligada a exiliarse por la erosión de las libertades en su país, publicó un libro con el elocuente título: “Cómo llevar un país a la ruina” (Stock). ella analizo “las siete etapas que recorre el líder populista que le permiten pasar del personaje ridículo al de un autócrata seriamente aterrador”. Era Turquía, parecía muy lejana… En 2025, Timothy Garton Ash, reconocido historiador y ensayista británico, ofrece su “Guía para proteger tu democracia contra el populismo” en la plataforma Substack. Sigue el mismo enfoque que Ece Temelkuran seis años antes, pero en el contexto de las democracias liberales occidentales, no en el de un país como Turquía, con una historia política inestable. Él escribe: “¿Cómo podemos defender nuestras democracias contra aquellos que quieren destruirlas? Hablamos mucho de estrategias para mantener fuera del poder a las fuerzas populistas nacionalistas y antiliberales, pero los violentos ataques diarios de Donald Trump muestran que es igualmente importante fortalecer la democracia para que pueda sobrevivir a un período de populismo en el poder. »





Esta pregunta es significativa. El regreso de Trump a la Casa Blanca, con una determinación y un enfoque ideológico diferente a su primer período en el poder entre 2017 y 2021, marca un punto de inflexión. El presidente republicano intenta modificar los equilibrios institucionales…