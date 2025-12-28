



Volodymyr Zelensky puede respirar. Los europeos decidieron el viernes 19 de diciembre financiar, durante al menos dos años, el esfuerzo bélico en Ucrania mediante un préstamo conjunto de 90 mil millones de euros. Un préstamo que no utilizará los activos rusos congelados en Europa por falta de acuerdo. Horas de negociaciones, entre diplomáticos y luego entre líderes europeos, no llevaron a un compromiso frente a una Bélgica reticente que teme represalias, a pesar de que alberga la mayoría de los activos rusos congelados.





El presidente Volodymyr Zelensky, procedente de Ucrania para la ocasión, aplaudió “ apoyo importante » e inédito, aunque esperaba hacer pagar a Rusia. Después de que el presidente Donald Trump cerrara el grifo estadounidense, la UE se comprometió a proporcionar la mayor parte del apoyo financiero y militar a Kiev, que corría el riesgo de quedarse sin dinero a partir del primer trimestre de 2026. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





· “Un mensaje decisivo para poner fin a la guerra”





Los líderes de los 27 estados miembros debían encontrar a toda costa una solución duradera para Kiev. Los 27 concederán así a Kiev un préstamo a tipo de interés cero, financiado con cargo al presupuesto de la Unión Europea, que Ucrania sólo tendrá que devolver si Rusia le paga las reparaciones, afirmó a la prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.





“ Este es un mensaje decisivo para poner fin a la guerra, porque (Vladimir) Putin sólo hará concesiones cuando comprenda que su guerra no le traerá nada. », aseguró el canciller alemán, Friedrich Merz, tras este acuerdo alcanzado en mitad de la noche en Bruselas.









Sin embargo, el líder alemán había apoyado durante meses el uso de activos rusos congelados en Europa para financiar este préstamo. Salió de Bruselas sin haber ganado su caso y también se vio obligado a aceptar un aplazamiento de la firma de un acuerdo de libre comercio con los países sudamericanos del Mercosur, obtenido por Francia e Italia.





• No hay recurso a activos rusos





A falta de acuerdo sobre el uso de los activos del banco central ruso, algo sin precedentes y de alto riesgo, los 27 se unieron para un préstamo común. “ Hicimos un compromiso, cumplimos nuestra promesa. », dio la bienvenida a la prensa el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que dirigió los trabajos de esta cumbre.





“ Después de largas discusiones, está claro que el uso de activos rusos “requiere más trabajo », admitió un funcionario europeo la noche del jueves al viernes, bajo condición de anonimato. Un acuerdo se ve obstaculizado desde hace semanas por las fuertes reticencias de Bélgica, donde se encuentran la mayoría de estos activos congelados, es decir, unos 210 mil millones de euros. La idea era utilizarlo para financiar un “ préstamo de reparación » de 90 mil millones a favor de Ucrania.





Horas de negociaciones, entre diplomáticos y luego a nivel de líderes europeos, reunidos el jueves por la tarde en un cónclave, no permitieron llegar a un compromiso.





• Zelensky está tranquilo pero sigue hambriento





“ Este es un apoyo importante que realmente fortalece nuestra resiliencia. », reaccionó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que viajó a Bruselas para transmitir mejor su mensaje y agradeció a los líderes europeos. “ Es importante que los activos rusos sigan inmovilizados y que Ucrania reciba una garantía de seguridad financiera para los años venideros. “, escribió en la red social









El presidente ucraniano fue escuchado sólo parcialmente, después de haber pedido incansablemente que Rusia pagara. Sin embargo, Ucrania tiene la seguridad de contar con los fondos necesarios mientras los combates continúan a pesar de las intensas negociaciones en curso.





• Una decisión sin precedentes





“ Garantizar 90 mil millones de euros a otro país para los próximos dos años, no creo que esto se haya visto nunca en nuestra historia. », juzgó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo de la UE hasta finales de año.





Las necesidades de financiación de Kiev se han estimado en 137 mil millones de euros, y la UE se ha comprometido a cubrir dos tercios, o 90 mil millones de euros. El resto lo deben aportar los otros aliados de Ucrania, como Noruega o Canadá.









El acuerdo sobre el préstamo fue alcanzado por 27, pero la operación sólo se llevará a cabo por 24, quedando exentos Hungría, Eslovaquia y la República Checa, tres países reacios a apoyar financieramente a Ucrania.





El presidente estadounidense volvió a impacientarse el jueves e invitó a Ucrania a “ muévete rápido ”, ante Rusia “ cambia de opinión “. El presidente Emmanuel Macron, por su parte, consideró que “ Vuelve a ser útil hablar con Vladimir Putin. “. Un enviado del Kremlin para cuestiones económicas, Kirill Dmitriev, celebró la victoria del “sentido común”tras la decisión de la UE de no recurrir a los activos rusos congelados.