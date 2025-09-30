Use un tercero para lastimar a un cónyuge: España quiere hacer aparte de la violencia indirecta contra las mujeres un crimen

Publicado el 30 de septiembre de 2025 a las 5:08 p.m.

Actualizado el 30 de septiembre de 2025 a las 5:28 p.m. Lectura: 1 min.







El gobierno español aprobó este martes 30 de septiembre, un borrador preliminar contra la violencia indirecta el martes 30 de septiembre, ejerció contra las mujeres por una pareja o una ex pareja a través de terceros, en niños en general, y quién lo haría por primera vez.





“Es la violencia que no es parte de nuestro orden legal, y nos parece” que él “Es esencial para calificarlo, incorporarlo y definirlo”dijo después del Consejo de Ministros de Ana Redondo, a cargo de la igualdad.





Desde el comienzo de las estadísticas sobre el tema en 2013, 65 niños han sido asesinados en España en este contexto, recordó el ministro.









La ley orgánica antes de la primera lectura y que tendrá que seguir el procedimiento parlamentario define la violencia indirecta como “Ejercido hacia una mujer por su pareja o ex pareja a través de una persona intermedia”la mayoría de las veces, los niños, pero también otros miembros cercanos a la familia o la pareja actual de la víctima, explicó.





La modificación propuesta del Código Penal incluiría la violencia indirecta como un delito separado con una circunstancia de género agravante y, en principio, implica una sentencia de prisión de seis meses a tres años de prisión. Presenta una nueva oración para prohibir al atacante de publicar información o documentos que puedan causar más dolor a la víctima.





De casos extremos a formas diarias





Esta nueva disposición evitaría la publicación de libros como el controvertido “El Odio” (“odio”), que analizó un doble infanticidio cometido por un padre para vengarse de su ex pareja al comienzo de la década que pasó en Andalucía, y que se había puesto al revés porque incluyó el testimonio del asesino.









El intento de publicación, finalmente despedido por el editor, había provocado una viva controversia a principios de año después de que la madre de los niños pidiera su prohibición. “Afortunadamente, la compañía apoyó a la víctima. La sociedad, en ese momento, incluso tiene por delante de la ley”subrayó a Ana Redondo.





La violencia indirecta puede ser extrema, como en el caso del infanticidio, pero también puede tomar más formas diarias, como no darle a un niño el tratamiento médico prescrito, no llevarlo a las actividades deportivas que aprecia, o devolverlo a su madre con ropa sucia.





España, un país a menudo tomado como modelo en la lucha por los derechos de las mujeres, adoptó una de las leyes pioneras contra la violencia de género hace dos décadas.