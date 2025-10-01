¿Más bien el RN que el Frente Republicano?





En el verano de 2024, fui uno de esos, numerosos, que había invertido en la construcción de un frente republicano entre la izquierda y el “bloque central” para bloquear el camino hacia el Rally Nacional (RN), a pesar de todos los reproches acumulados desde 2017 contra Emmanuel Macron y aquellos que lo habían apoyado, lo que llevó al país en el extremo muerto.





Como muchos, había sido catástrofe en los siguientes meses al administrar los resultados de esta votación por parte del presidente de la República y el “bloque central”. De hecho, habían rechazado constantemente cualquier diálogo con la izquierda y preferían construir una alianza con aquellos que, a la derecha, habían luchado contra este frente republicano para buscar el apoyo de la RN en prioridad. Que fue una traición del mandato dado por los votantes.





Después de los sucesivos fracasos de Michel Barnier y François Bayrou, y antes del empeoramiento de la situación geopolítica global resultante del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, tenía la ingenuidad de creer que finalmente llegó a dar el cuerpo al Parlamento y al gobierno al Frente Republicano que había ganado las elecciones legislativas anticipadas de 2024.





Con la elección de Sébastien Lecornu como primer ministro y luego con las pautas que extrae, especialmente en su reciente entrevista con el “parisino” y el fin de la inadmisibilidad de que se opone a todas las solicitudes de la izquierda y el movimiento sindical, no está claro que no es nada en realidad. Emmanuel Macron obviamente todavía no quiere escucharlo.









En el libro “Palais Bourbier” (Robert Laffont), la información recopilada por el periodista del “Figaro” Wally Bordas con parientes del Jefe de Estado confirma lo que todos ya esperaban: si Emmanuel Macron hubiera disuelto a la Asamblea Nacional en 2024, fue porque quería una victorias del Rally Nacional. Y posteriormente había intentado evitar el frente republicano que lo privó del resultado que pidió sus deseos, en particular llamando a varios candidatos del partido presidencial para alentarlos a mantenerse en la segunda ronda, a riesgo de tener candidatos de RN elegidos. Sin duda, consideró que, gracias a su inteligencia superior y su legendaria habilidad política, se las arreglaría fácilmente para dominar a un primer ministro de la RN y agotar a su gobierno para 2027. Como Paul von Hindenburg y Franz von Papen ya en 1933 … obviamente no ha cambiado su mente desde entonces y siempre ha cambiado y siempre prefiere asumir el riesgo de compromiso de RM con la izquierda a la izquierda.





Todos los demócratas, si permanecen dentro del “bloque central”, ahora deben actuar urgentemente para evitar que el presidente de la República empuje al país bajo las ruedas del camión al rechazar una vez más el frente republicano a preferir jugar la tarjeta RN en el poder. En 2024, ya era completamente irresponsable, hoy, con Donald Trump a la cabeza de los Estados Unidos, sería francamente criminal.





El futuro de la república y la democracia están en juego. En Francia como en Europa.





Expreso orgánico

Guillaume Duvalcopresidente de la casa club común y ex jefe de “alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión.