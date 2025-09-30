Después de Nueva York y Washington, Trump ordena el despliegue de “todas las fuerzas armadas necesarias” en Portland

Publicado el 27 de septiembre de 2025 a las 5:55 p.m.

actualizado el 29 de septiembre de 2025 a las 9:26 am Lectura: 1 min.







Donald Trump ordenó este sábado 27 de septiembre, el despliegue del ejército en una cuarta ciudad, Portland, y autorizada “El uso de la fuerza si es necesario”como parte de su lucha contra el crimen en metrópolis democráticas.





“Le ordeno al Ministro de Defensa, Pete Hegseth, que despliegue todas las tropas necesarias para proteger a Portland devastadas por la guerra y nuestras instalaciones de hielo (Policía de inmigración, nota del editor) Asediado por Antifa y otros terroristas interiores “escribió en su verdadera plataforma social.









“También autorizo ​​el uso de la máxima fuerza si es necesario”agregó, sin especificar lo que él entendió con eso.





Si bien Portland ha estado experimentando manifestaciones contra la policía de inmigración durante varios meses, el republicano había amenazado a principios de septiembre para enviar la Guardia Nacional a esta ciudad en el noroeste de los Estados Unidos, el más grande del estado de Oregón, un demócrata también.





Chicago, Nueva York y Baltimore también amenazaron





Hace dos semanas, Donald Trump había firmado un decreto para desplegar el ejército de la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, justificando su decisión de un “Delito” Lo que se enfurece en esta ciudad del sur, según él. Métropole à Noire Noir, Memphis está dirigido por un alcalde demócrata, en un estado en poder de un gobernador republicano.





Y después de Los Ángeles en junio, los guardias nacionales habían sido desplegados a mediados de agosto en Washington, la capital federal.









Donald Trump también amenazó con enviar policías federales y soldados a Chicago, Nueva York o Baltimore.





El lunes, el presidente estadounidense también firmó un decreto que clasifica el movimiento “Antifa”que reúne grupos que afirman ser anti -fascismo, como “Organización terrorista”.