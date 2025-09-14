Una mujer francesa fallecida, la pista de un descanso de cable ... lo que sabemos sobre el accidente funicular que dejó 16 muertos en Lisboa





Artículo actualizado el viernes a las 6.55 p.m. con la precisión de la nacionalidad de la víctima francesa, que solo tenía una nacionalidad.





El descarrilamiento de un funicular en Lisboa dejó 16 muertos, incluidos al menos nueve extranjeros, según los elementos de la investigación revelados el jueves 4 de septiembre por las autoridades portuguesas, que prometieron arrojar luz sobre el drama ocurrido el miércoles, sin avanzar en esta etapa de hipótesis sobre sus causas.









Según el testimonio de una mujer transmitida por los medios locales, uno de los dos vagones amarillos del famoso ascensor de Glória, que sube y desciende esta elevación de 48 metros alternativamente, en un sistema de contrapeso, golpeó brutalmente la estación de parada habitual al pie de la vía de 265 metros. Esta mujer y otras personas vieron que el otro vehículo golpeó la calle a toda velocidad, antes de descarrilarse al nivel de un ligero giro y estrellarse contra un edificio el miércoles alrededor de las 6 p.m. (7 p.m. en París). Esto es lo que sabemos este viernes 5 de septiembre.





• Un francés fallecido





La última evaluación fue establecida por 16 muertas y cinco heridas graves, según el primer ministro Luís Montenegro, quien habló de “Una de las tragedias humanas más grandes” De la historia reciente de Portugal, después de haber decretado un día de duelo nacional.













Es una víctima que no había sido identificada hasta el francés. En un comunicado de prensa, el ministerio también desea un “Springness Recovery” a la otra mujer francesa herida en el accidente.





• Cinco portugués y 11 extranjeros asesinados





Además del asesinado por el ciudadano francés, el desastre costó la vida de cinco portugueses, tres británicos, dos surcoreanos, dos canadienses, uno suizo, un estadounidense y un ucraniano, detallaron a la policía judicial en un comunicado.









• Un posible desglose del cable de seguridad





El jueves, la Rue du Funicular todavía estaba cerrada en sus dos extremos. Durante varias horas, los investigadores equipados con guantes azules y chalecos fluorescentes recolectaron pistas por ocupada alrededor del cadáver del vehículo que, al final del día, todavía mintió donde se dislocó.





“Puedo garantizar que la seguridad sea una prioridad absoluta de Caris (Gerente de Transporte de Lisboa) Durante 152 años y que seremos intratables en la búsqueda de las causas y responsabilidades de este accidente ”asegurado en una conferencia de prensa de Pedro por Brito Boga, el jefe de Carris.









Varios medios de comunicación mencionaron rápidamente el posible desglose de un cable de seguridad, una hipótesis que el jefe de Carris no confirmó, dejándolo a la investigación en progreso para determinarlo.





También se cuestionó sobre las posibles causas del accidente, el director de la policía judicial dijo que no se desestimó ninguna pista por el momento. “No se excluye nada. Solo podemos tomar una posición cuando estamos seguros. En este punto, debes mantener tu mente abiertadijo los nevos de Luís. Frente a la avalancha de víctimas, hechos y elementos para ser recolectados, con la participación de varias estructuras estatales, no podemos hablar sobre este tema porque eso no tendría una consistencia. »»





El viernes por la noche, la institución portuguesa responsable de investigar accidentes ferroviarios pospuestos de viernes a sábado la publicación de una nota que presenta “Observaciones confirmadas por primera vez” En el accidente funicular.





• Los otros funerales de la ciudad arrestados





En aras de la prevención, el ayuntamiento ha suspendido la operación de los otros tres funiculares en la ciudad, “Verificar sus condiciones de funcionamiento y su seguridad”dijo Margarida Castro, jefa de protección civil municipal de la capital portuguesa. Porque la cuestión del mantenimiento del funicular, confiado a un subcontratista de Carris, también está en boca de todos.





“Mantenimiento de este equipo (…) se ha subcontratado desde al menos 2007. Actualmente, se lleva a cabo como parte de un contrato concluido el 20 de agosto, que entró en vigencia el 31 de agosto “dijo Pedro de Brito Bogas. “Las inspecciones periódicas tuvieron lugar sin ninguna culpa (…). El plan de mantenimiento para este equipo ha sido respetado escrupulosamente “también insistió al jefe del gerente de transporte de Lisboets.