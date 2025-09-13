Miles de fotos íntimas o falsas de mujeres compartidas en línea, comienzo de un "#MeToo digital" ... ¿Qué está sucediendo en Italia?

Publicado el 5 de septiembre de 2025 a las 11:34 am

Actualizado el 5 de septiembre de 2025 a las 12:13 p.m. Lectura: 3 min.







Miles de fotos íntimas o falsas de mujeres compartidas en línea, virulentos y misóginos comentarios: el escándalo que sacude a Italia causa un “#MeToo Digital” Sin precedentes en un país donde el discurso de las mujeres a veces es difícil. El enjuiciamiento de Roma fue incautado de dos casos que estallaron en agosto.









El primero se refería a un grupo de Facebook llamado “Mia Moglie” (Mi esposa), en la que miles de usuarios compartieron fotos de mujeres tomadas sin su conocimiento.





Unos días después, un sitio, phica.net (“Fica” Ser un término vulgar para designar el sexo femenino), activo durante varios años pero que pasó bajo radares, a su vez estuvo implicado por su contenido robado y degradante, incluidos italianos anónimos como figuras públicas, incluida la primera ministra Giorgia Meloni, eran víctimas.





Mia Moglie fue cerrada por Facebook y Phica.net, que tenía más de 700,000 usuarios, fue cerrado por su presunto administrador, un emprendedor de 45 años hoy a la vista de los investigadores.





“Cultura de violación”









La alcaldesa de Florencia, Sara Funaro, presentó una queja. Giorgia Meloni dijo que él “Desagradable”en una entrevista con el “Corriere della será”. El jefe del principal partido de oposición, Elly Schlein, también víctima de los sitios, denunció un “Cultura de violación”.









Además de los políticos, periodistas o artistas conocidos, otras mujeres han testificado su terrible experiencia. Al igual que Anna Madaro, una diseñadora de contenido de 35 años, cuya queja también contribuyó al desglose del caso. Ella le dijo al periódico “La Repubblica” “Aturdido y aterrorizado” Al descubrir que las fotos de su robo en sus redes sociales se han utilizado durante varios años, acompañadas de “Comentarios abominables”.





La investigación para la transmisión ilegal de imágenes privadas, difamación, también podría expandirse al delito de extorsión, a algunas víctimas se les pidió dinero para que sus fotos se eliminen de los sitios.









Un primer “real #metoo” en Italia





Silvia Semenzin, una socióloga especializada en violencia de género y misoginia en línea, ya había hecho un informe del sitio de PHICA en 2019, sin ningún momento.









Describe el funcionamiento de congelación de “Sitios sexistas”. Entonces, “Phica.net tenía una sección llamada Venge Porn, donde las niñas italianas (cuyas fotos habían sido robadas o manipuladas) fueron clasificadas por Ciudad, por región, por su nombre o nombre. En la sección Spy (espía), los usuarios se explicaron cómo usar cámaras ocultas» en los vestuarios o las tiendas de tiendas, o “Cómo hackear las cámaras de la casa”.





La investigación realizada en ese momento por Silvia Semenzin reproduce mensajes de usuario edificantes: “El impuesto de entrada (del sitio) es una foto de su ex.» » “¿Alguien?” ¿Alguien? “» » “Sigue a esta chica en Insta, es una puta. Estoy seguro de que alguien tiene fotos de ella, cuento con ustedes.





El estallido del escándalo está estallando hoy, según Silvia Semenzin del trabajo militante y el alcance del caso. “Esta vez, estalló un #metoo real, nunca había habido algo así en Italia”ella cree.









“Hoy, ya no podemos fingir que no ha pasado nada”juzga, con la esperanza de que el escándalo tenga el impacto que el juicio de Pelicot tuvo en Francia en Francia en 2024. La historia de Gisèle Pelicot, drogada y violada durante años por su esposo y los extraños reclutados en Internet, ha tenido un impacto global. “En Italia, hemos hablado mucho de eso y muchos piensan en ello, especialmente con el asunto del grupo Mia Moglie”subraya Silvia Semenzin.