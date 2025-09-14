PRODUCCIOS PROBLECTOS DE FRESIONES, CONCNULAVO EN PENSIONES ... LECORNU RECUERDA A LOS ANUNTOS DE BAYROU Y MANDE LA MAN





El primer ministro Sébastien Lecornu anunció el sábado 13 de septiembre, la retirada de la propuesta altamente criticada e impopular para la abolición de dos vacaciones proporcionadas por su predecesor François Bayrou, mientras se extiende de las manos a la izquierda para salir del impasse del presupuesto.





“Decidí retirar la abolición de las dos vacaciones”dijo el nuevo jefe de gobierno en su primera entrevista con la Regional Daily Press, publicada después de un viaje a Mâcon.





En la prefectura de Saône-et-Loire, dedicó su primer anuncio a una de las principales preocupaciones de los franceses, los desiertos médicos. Quiere construir para 2027 una red nacional de 5,000 casas “Salud de Francia” Para mejorar el acceso a la atención.









Apenas cuatro días después de su nombramiento, el nuevo y joven (39 años) primer ministro, que había prometido un “Ruptura” Al llegar a Matignon, aseguró a los periódicos regionales diarios que estaba apostando “Diálogo con parejas sociales” para encontrar “Otras fuentes de financiación” que el abandono de dos vacaciones que, según François Bayrou, debía generar 4.200 millones de euros en el presupuesto de 2026. Sébastien Lecornu también acortó a la especulación sobre una reapertura del cónclave entre uniones y empleadores en pensiones. Él no tiene la intención.





Una “discusión moderna y franca” con la izquierda fuera de LFI





Para pasar el presupuesto a la Asamblea Nacional, es claramente a la izquierda que gira. “Quiero una discusión parlamentaria moderna y franca, muy buena con la PS, los ecologistas y el Partido Comunista”él quería, dando la bienvenida a un “Republicano se fue” OMS “Debe él mismo de la rebelde de Francia (LFI)”. “Será difícil pero necesario dar un presupuesto al país”agregó.





El tono es muy diferente cuando el Primer Ministro evoca el Rally Nacional (RN). “Si me preguntas si tomar un acuerdo político con el RN, la respuesta obviamente no. Por otro lado, negándose a discutir la Asamblea con los diputados elegidos por un tercio de los franceses, eso no tendría sentido”él explicó.









Sébastien Lecornu busca así convencer a la opinión también, tanto como las fuerzas políticas, de los méritos de su método: encontrar motivos, en particular en el presupuesto, permitiendo gobernar sin la mayoría parlamentaria.





El ex primer ministro LR Michel Barnier lo invitó este domingo 14 de septiembre, en “No confíes” en el RN y buscar un “Sin censura” con los socialistas. “Tengo razones para no tener confianza en el rally nacional, en lo que puede prometer o no prometer”dijo Savoyard en Radio J, convenció que la votación de la parte lejana “Será totalmente oportunista como lo fue cuando me caiga”.





Cauteloso sobre el impuesto de Zucman y la renuncia de 49.3





Se le preguntó sobre la posible implementación de un impuesto sobre el muy alto patrimonio conocido como “Zucman” (El nombre del economista Gabriel Zucman), como se le pidió la izquierda, dijo que estaba listo para trabajar en “Preguntas de justicia fiscal”mientras pide hacer “Tenga cuidado con el patrimonio profesional, porque esto es lo que hace posible crear empleos y crecimiento”.





El presidente de Medef, Patrick Martin, advirtió que un “Mobilización de los grandes empleadores” se organizaría si los impuestos comerciales aumentaran. Para él, el impuesto de Zucman es similar en algunos casos a “Expoliación”.









Sébastien Lecornu también sigue siendo muy cuidadoso con otra solicitud de la PS, la renuncia del artículo 49.3. Preferiría no usarlo, pero no quiere moverse inmediatamente de esta herramienta constitucional para que se adopte el presupuesto. “Si ese fuera el caso, no solo sería el fracaso del gobierno, sería un fracaso para todos, sino que Francia debe tener un presupuesto”él explicó.





En términos de rupturas, el primer ministro también anunció la apertura “De la próxima semana” consultas con vista a“Un gran acto de descentralización, aclaración y libertad local”. “Debemos definir lo que se espera del estado, cuando las expectativas serán cada vez más fuertes, especialmente en el soberano”señaló, no difundiendo la fusión o el cierre de las agencias gubernamentales.





Presión de los aliados de la derecha









En esta delicada discusión presupuestaria, Sébastien Lecornu debe hacer concesiones a los socialistas, para evitar que no censuren a su gobierno, sin alienar a sus aliados del partido correcto les Républicains (LR). Al comentar sobre la degradación el viernes por la noche de la nota de deuda francesa por la agencia estadounidense Fitch, el resignado ministro del interior y presidente de LR Bruno Retailleau le envió una advertencia apenas velada. Ciertamente implicó “Décadas de deambulando presupuestar”pero también rechazó las propuestas socialistas que solo “Mirando todo”.









Elegido local de la Eure, donde fue alcalde, presidente del departamento y senador, que vino de la derecha, Sébastien Lecornu es uno de los partidarios más cercanos de Emmanuel Macron, a quien se había unido en 2017. Antes de su llegada a Matignon, fue desde el ministro de las fuerzas armadas de 2022. “Esta lealtad con el presidente de la república me ofrece la libertad de adaptar la acción del gobierno a las circunstancias”Señaló en la entrevista publicada el sábado.