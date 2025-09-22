Una muerte en los juegos de Côtes-D'armor, fútbol y rugby pospuesto ... Las lluvias tormentadas caen en el sureste y en el oeste





Un episodio mediterráneo cruzó el sureste de Francia el domingo 21 de septiembre, con grandes cantidades de agua que llegaron a perturbar el transporte, reuniones deportivas, incluido el póster de OM-PSG y causando algún daño en esta etapa. En los departamentos de Bouches-Du-Rhône, Drôme, Isère, Var y Vaucluse, naranja y tormentas eléctricas para tres de ellas terminaron a medianoche. En el otro extremo de Francia, en el Côtes-D’armor, la vigilancia se extiende hasta el lunes por la mañana.





• Vigilancia de naranja sureste en Brittany





En total en Bouches-du-rhône, los bomberos intervinieron 250 veces “Para misiones de reconocimiento, asistencia y bombeo”en particular en Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Châteaurenard, Salon-De-Provence, Istres, Miramas, Vitrolles, Rognac, Martigues y Aix-en-Provence. “En esta etapa, ninguna víctima debe ser deplorada en relación con este mal tiempo” En la región, dijeron.





Météo-France anotó hasta 127 milímetros de agua que cayeron en Aviñón, incluidos 108 milímetros en tres horas, 92 milímetros en Aix-en-Provence, cuya mayoría en menos de una hora y ya 94 milímetros en una hora en Toulon donde el episodio se movía en la noche.









En el otro extremo de Francia, Côtes-D’armor también está en vigilancia de la lluvia con, a mediados de esta mañana el lunes, la acumulación de lluvia esperada que se esperaba que “Organice los 20 a 50 milímetros”. Los residentes de un distrito de Paimpol también fueron invitados a evacuar el sector. “El ayuntamiento de la ciudad se abrió para dar la bienvenida a los habitantes”dijo la prefectura en un comunicado de prensa. Los bomberos llevaron a cabo cien intervenciones en el oeste del departamento, sin gravedad, según la misma fuente.









• Una mujer de 55 años que murió cerca de Guingamp





Una mujer de 55 años fue encontrada muerta en su vehículo cerca de Guingamp, en Côtes-D’armor, anunció la prefectura.





“Una mujer de 55 años murió en su vehículo en Ploumagoar a las 7:15 a.m.”dijo la prefectura en un comunicado de prensa. Esta mujer “Tenía en una carretera inundada y se encontró bloqueada en su vehículo”dijo la prefectura a AFP.





• Transporte perturbado





En el aeropuerto de Marsella-Provence, ubicado en Marignane (Bouches-Du-Rhône), se interrumpieron una docena de vuelos entre las 5.30 p.m. y 7:30 p.m., un portavoz del Cuarto Aeropuerto Francés, obligando a confusos a Montpellier, agradable o incluso Lyon.





Rognac, una comuna cercana al aeropuerto, anunció a sus ciudadanos en Facebook que todas las escuelas y una guardería ubicada en su territorio permanecerán cerrados este lunes después de las inundaciones.





En Vaucluse, el tráfico de TER ha sido fuertemente interrumpido, el SNCF proporciona “Una recuperación gradual de la circulación alrededor de las 11 p.m.”.





En el var, “La línea de tormentas eléctricas continúa lentamente su progresión hacia el este durante las próximas horas. En otros lugares, las lluvias están en atenuación. El final del episodio todavía está planeado a medianoche”detalla el Instituto Meteorológico en su último boletín a las 10 p.m.





• Fútbol y partidos de rugby pospuestos a Marsella y Toulon





En Marsella, las fuertes lluvias tormentadas cayeron al final de la tarde y la situación se calmó por la noche, cuando debería haber tenido lugar la reunión de la Ligue 1 entre Olympique de Marsella y París SG. Pero la prefectura había preferido jugar la carta de la precaución de la tarde posponiendo la reunión, que finalmente se jugará este lunes a las 8 p.m. los lunes.









En Toulon, la reunión de rugby Top 14 entre Toulon y La Rochelle también tuvo que posponerse. Pero esta vez en el último minuto y enfrentando espectadores completamente empapados. La tierra estaba completamente inundada, el césped impracticable.





• Focos de electricidad privada en el sureste





Unas 10,000 casas habían sido privadas de electricidad por un tiempo en Vaucluse y Bouches-du-Rhône en medio de la tarde, una figura fuerte “Abajo” Por la noche, según Enedis.