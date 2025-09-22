







No hay banderas palestinas en los pedimentos de los ayuntamientos. Son las instrucciones dadas el viernes 19 de septiembre por el ministro de renuncia del interior, mientras que varios ayuntamientos han planeado mostrar su apoyo con Palestina el lunes, el día del reconocimiento oficial de Francia de un estado palestino por Emmanuel Macron. Bruno Retailleau pidió a los prefectos que se oponieran a los letreros urbotados en los hoteles de la ciudad al ingresar a la justicia administrativa. “El estado no solo no requiere la pavidad, sino que solicita no pavimentar”insistió en el Secretario General del Ministerio del Interior, Hugues Moutouh. Y a partir del sábado 20 de septiembre, las primeras decisiones cayeron.









La justicia ordena ganar la bandera en Malakoff





En Hauts-de-Seine, la ciudad de Malakoff fue ordenada por el Tribunal Administrativo de Cergy-Ponontoise para eliminar de su franja de su bandera palestina, iba de río arriba del reconocimiento de Palestina. El día anterior, el prefecto de los Hauts de Seine había incautado al tribunal administrativo para exigir el retiro de la bandera. El ayuntamiento comunista denunció “Un golpe de estado prefectural contra la administración gratuita de los municipios”.

















Efecto disuasorio en Mauléon-Clicharre en los Pyrées-Atlantiques





En los Pyrénées-Atlantiques, el alcalde comunista de Mauléon-Clicharre (3.000 habitantes), que había publicado una bandera palestina el viernes, lo retiró el sábado después de la derivación a la justicia administrativa por el prefecto del departamento como parte de un procedimiento resumen.





“Corté las dos cuerdas esta mañana (sábado) y la bandera ahora está en mi oficina. Es un ataque a mi libertad de pensar”dijo Louis Labadot en la radio aquí el país vasco. “ Sin embargo, parece que Francia es el país de los derechos humanos. No entiendo esta decisión. ¡La bandera israelí permaneció durante 27 días en el frontón del ayuntamiento de Niza y nadie dijo nada! »»continuó.





Ampliando la bandera en bezons





El Tribunal Administrativo de Cergy-Pontoise también suspendió la decisión del Ayuntamiento de Bezons (Val D’Oise) de colocar una bandera palestina en el frontón de su Ayuntamiento, incluso antes de que sea levantado, basado en un comunicado de prensa del alcalde de esta ciudad









Dos banderas frente al ayuntamiento de Lille









Se instalaron dos paneles en la fachada, uno de los cuales está escrito: “El alto el fuego inmediato en Gaza; liberación de rehenes; respeto por el derecho internacional; reconocimiento del estado de Palestina”.