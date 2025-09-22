El asesinato de Charlie Kirk, revelando una comunión de la derecha francesa

Publicado el 11 de septiembre de 2025 a las 10 p.m. Lectura: 2 min.







Desde Eric Ciotti hasta Marion Maréchal, desde Jordan Bardella hasta Sarah Knafo, hasta Marine Le Pen, el francés a la derecha se trasladó al unísono con el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, más allá de sus profundas diferencias y enemidades.





La mayoría de las figuras del campamento nacionalista reaccionaron rápidamente esta noche el jueves 11 de septiembre, incluso antes del anuncio de la muerte del joven influencer trumpista, filmado en una reunión pública en el campus de una Universidad de Utah.









Entre los primeros, el presidente de la reconquista Eric Zemmour deploró que “Cada día, los activistas arriesgan sus vidas para ganar la verdad en Occidente”. La asimilación reclamó este fiel apoyo de Donald Trump, que el presidente estadounidense luego llamó “Mártir”.





“La izquierda radical quiere una guerra civil”





Al igual que el inquilino de la Casa Blanca, los líderes de la extrema derecha francesa designaron inmediatamente al culpable, mientras que el tirador no había sido arrestado o solo identificado. “Aquí, como en los Estados Unidos, la izquierda radical quiere una guerra civil. Y ahora llega a recurrir a asesinatos políticos nuevamente. Pero no retrocederemos”encendió Marion Maréchal, todavía en frío con Eric Zemmour desde su descanso post -europeo, pero tan rápido aquí para apoyar la causa.





Otros estaban satisfechos con cuatro palabras para expresar el mismo pensamiento: “El extremo izquierdo mata”,, con una voz, el vicepresidente del rally nacional David Rachline, el Diputado del Partido con la Llama Matthias Renault y su aliado Eric Ciotti, jefe de la Unión de los Derechos de la República (UDR).









Después de un día marcado en Francia por movimiento “Bloqueemos todo” y las manifestaciones esmaltadas con tensiones, otro vicepresidente de la RN, Louis Aliot, dedujo que “Como en Francia en nuestras calles, la violencia política nunca está justificada” y que “La extrema izquierda es una amenaza para la democracia”.





Esta convergencia de puntos de vista se ilustra más este jueves en el área del Parlamento Europeo, donde la extrema derecha pidió un minuto de silencio de Charlie Kirk. Homenaje rechazado, reacciones indignadas: “Escandaloso”ofendió al eurodiputado RN Aleksandar Nikolic; “¡Qué vergüenza! “”agregó la reconquista elegida Sarah Knafo. El compañero de Eric Zemmour, sin embargo, se distinguió al proponer “Charlie Kirk por el Premio Sakharov, que distingue a los grandes defensores de la libertad de pensamiento”.





“Un horror”





Propuesta no asumida por Jordan Bardella, quien estaba contento de saludar esto “Derecha estadounidense influyente -ala” y denuncia “La retórica deshumanizante de la izquierda y su intolerancia (que) alimenta la violencia política”. Los mismos términos, los mismos argumentos, la prueba de una base común de valores a pesar de los asentamientos tenaces. Hace diez días, Sarah Knafo todavía acusó a la RN de encarnar “Un socialismo vestido con una bandera tricolor”.





También se olvidó, la disputa de Washington, donde Jordan Bardella había renunciado al último momento, en febrero pasado, a un discurso ante la gran convención conservadora de CPAC, después de “Un gesto que se refiere a la ideología nazi” Influente Steve Bannon. El ex asesor de Donald Trump lo trató “Niño pequeño” OMS “Se pone en pipí” Y “Nunca dirigirá a Francia”.





No es suficiente para romper los enlaces transatlánticos. Evidencia de los mensajes de apoyo a Charlie Kirk del vicepresidente estadounidense JD Vance, transmitido por el diputado RN Philippe Ballard, o por Marie-Caroline Le Pen, hermana del líder del partido del partido.





Prudent, Marine Le Pen esperó a que el mediodía del jueves se arrepienta “El asesinato de un padre joven por la única razón de su compromiso político”. Evento que lo inspira “Un horror, en un mundo marcado por la violencia contra las políticas más y más desinhibidas”.