una guerra con Europa involucraría a tres potencias nucleares”, por Louis Gallois





Escuché atentamente el discurso del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Mandon, ante la Asociación de Alcaldes de Francia el 18 de noviembre. El general recuerda las recientes guerras en nuestro continente: Georgia, Crimea, Ucrania, e indica que Rusia se está preparando para un conflicto con los países europeos en 2030. Nos insta a estar preparados, primero a hacer sacrificios económicos priorizando el gasto en defensa, y luego a aceptar “perder a nuestros hijos” en tal conflicto. Él nos llama a “fuerza de alma”. También anuncia que se ha fijado el objetivo de que los ejércitos estén listos en tres o cuatro años, lo que es coherente con el plazo de 2030.





Un discurso así requiere varias observaciones: el conflicto se presenta como una perspectiva concreta, incluso si el general Mandon, por supuesto, especifica que la mejor manera de evitar el conflicto es prepararse para él. ¿Quién puede anunciar una guerra en semejante plazo y sólo proponer armarse para evitarla? Los comentarios alarmistas destinados a movilizar a la opinión pública rara vez generan reacciones racionales; Sobre todo, crean una sensación de miedo y, si se multiplican, corren el riesgo de alimentar dinámicas de autorrealización. Refuerzan a los belicistas que, cada vez que queremos priorizar la búsqueda de la paz, evocan la conferencia de Munich de 1938, durante la cual Daladier y Chamberlain, creyendo apaciguar a Hitler, aceptaron la expulsión de los checos de los Sudetes en beneficio de los nazis.





No se trata de ser ciegos: la retirada de los Estados Unidos y las tensiones en Europa derivadas de la operación rusa en Ucrania legitiman el refuerzo del esfuerzo de defensa y corresponde a los ejércitos prepararse para todas las eventualidades. Pero la mención de un posible, si no probable, conflicto para el que se fija un plazo es otra cuestión. El general Mandon quiere tranquilizarnos diciéndonos que, si Europa juega colectivamente, será más fuerte que Rusia; no menciona en su discurso que un conflicto así implicaría frontalmente por primera vez en la historia a tres potencias nucleares: Rusia, segunda potencia nuclear del mundo, Francia y el Reino Unido (suponiendo que Estados Unidos se mantenga al margen).











Este punto importante no es abordado por quienes en Francia están considerando enviar tropas de combate para apoyar al ejército ucraniano contra Rusia. Sin embargo, en el apogeo de la Guerra Fría, cuando los pueblos húngaro, alemán oriental, checo y polaco querían abandonar la órbita soviética, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, tuvieron cuidado de no considerar ni siquiera mencionar un conflicto armado con la URSS. Sabían cuáles podrían ser las consecuencias catastróficas. Los estadounidenses decidieron hacerlo una vez, en octubre de 1962, cuando consideraron que la instalación de misiles soviéticos en Cuba amenazaba sus intereses vitales. Es significativo que este episodio haya permanecido aislado desde entonces.





Leer también





La responsabilidad de los políticos es buscar la solución de las disputas y los conflictos no mediante las armas, que sólo pueden ser un último recurso, sino mediante la negociación. Y aquí es donde reside el problema: este principio esencial, de hecho, está en gran medida ausente de los discursos europeos. Cuando termine la guerra de Ucrania, tendremos que volver a hablar con Rusia. Evidentemente Estados Unidos se está preparando para ello, al menos económicamente.





Regresará a Europa, precisamente porque es “en primera línea”para intentar construir con Rusia una arquitectura de seguridad que evite a Europa el conflicto del que habla el general Mandon. Perdimos repetidamente la oportunidad de hacer esto con Gorbachov y después de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, es esta perspectiva la que algún día tendremos que proponer a los franceses, a los europeos… y a Rusia.





EXPRESO ORGÁNICO





Luis Gallois Fue, en particular, director general de Snecma, Aérospatiale y SNCF de 1996 a 2006. El ex presidente del consejo de supervisión de PSA (2014-2021) es hoy copresidente del laboratorio de ideas La Fabrique de l’Industrie, destinado a desarrollar una reflexión sobre los desafíos y las perspectivas del sector.