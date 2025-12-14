Los pequeños paquetes chinos que entren en la UE estarán sujetos a impuestos a partir de julio de 2026

Publicado el 12 de diciembre de 2025 a las 20:15 horas. Lectura: 2 min.







Tres euros a partir del 1 de julio de 2026. Los Estados europeos acordaron este viernes 12 de diciembre la tributación de los pequeños paquetes importados en la Unión Europea, una medida que pretende contrarrestar la afluencia de productos chinos de bajo coste en el mercado europeo.





Así se aplicará este impuesto, según un portavoz del Ayuntamiento:





– Todos los paquetes estarán gravados con al menos 3 euros.





– Si un paquete contiene varias copias del mismo artículo (la misma camiseta por ejemplo), el impuesto solo se aplicará una vez.





– Si el paquete contiene varios productos diferentes (unos vaqueros y una camiseta por ejemplo), tendrás que pagar 3 euros por producto.





“Esta medida temporal responde al hecho de que actualmente estos paquetes se importan a la UE sin incurrir en derechos de aduana, lo que genera competencia desleal para los vendedores europeos, riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, altos niveles de fraude y preocupaciones por el medio ambiente”subrayó el Consejo, que representa a los 27 Estados miembros.





En 2024 entraron en el mercado europeo unos 4.600 millones de artículos por valor de menos de 150 euros, o más de 145 por segundo. De este total, el 91% provino de China.





Una enorme masa de paquetes.





Hace un mes, los ministros de finanzas europeos aprobaron la eliminación a partir del próximo año de la exención de derechos de aduana de la que estos países disfrutan desde hace tiempo. “paquetes pequeños”.





Una medida que pretende luchar contra el auge de los productos chinos low cost, adquiridos en plataformas asiáticas como Shein, Temu o AliExpress.





Esta afluencia de paquetes importados sin derechos de aduana es cada vez más denunciada como una forma de competencia desleal por parte de los productores y comerciantes europeos.





Además, la masa de paquetes que llegan a Europa es tal que los funcionarios de aduanas a menudo no pueden comprobar su conformidad. En estas condiciones, es difícil interceptar productos peligrosos o falsificados antes de que lleguen a manos de los consumidores.





Francia a la vanguardia





“La introducción de una cantidad fija para los paquetes pequeños es una gran victoria para la Unión Europea”saludó al ministro francés de Economía, Roland Lescure, que llevó esta lucha a Bruselas.









Francia, en medio de un enfrentamiento con el gigante chino del comercio electrónico Shein, tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y armas de categoría A, está a la vanguardia en esta cuestión.





De hecho, la medida ya estaba prevista como parte de la reforma de la Unión Aduanera (el sistema aduanero europeo), pero no debería aplicarse hasta 2028.





Por lo tanto, los Ministros de Economía de la UE acordaron en Bruselas un sistema transitorio, que se aplicará a partir del 1 de julio y hasta la entrada en vigor de una solución duradera que debería acompañar o preceder a la reforma aduanera.





Francia había propuesto a sus socios imponer una “impuesto único”es decir, una cantidad fija, en lugar de un impuesto proporcional como recomienda la Comisión Europea. Y es la opción defendida por París, mucho más disuasoria, la que ha sido validada.





Por otro lado, la medida no se aplicará hasta julio, mientras París hacía campaña para que entre en vigor a partir del primer trimestre.





Esta suma ayudará a financiar el desarrollo de los controles y contribuirá, según la UE, con la recaudación de derechos de aduana, a reequilibrar las reglas del juego entre los productos europeos y la competencia. “Hecho en china”. Además, varios países miembros, como Francia e Italia, ya han anunciado la implementación de dichas tarifas de procesamiento a escala nacional.