Tras varios bloqueos de carreteras en el suroeste, el gobierno anuncia la vacunación de un millón de cabezas de ganado





Los ganaderos enojados por el sacrificio de rebaños afectados por la enfermedad de la piel bovina continúan bloqueando las carreteras en el suroeste este sábado 13 de diciembre. Por su parte, el gobierno reafirmó su política de sacrificio, al tiempo que anunció la próxima vacunación de un millón de cabezas más.





• Manifestaciones ante la convocatoria de dos sindicatos





Denunciar una gestión “Más aterrador que la enfermedad misma”la Confederación Campesina pidió “bloqueos por todas partes”, “el fin de la matanza total” y vacunación ampliada. El sindicato ha anunciado varias manifestaciones de aquí al domingo, incluidas desde el viernes por la tarde y toda la noche en la circunvalación de Auch (Gers) y otra “duración indefinida” en la RN20 al sur de Tarascon-sur-Ariège, en el eje entre Toulouse y Andorra.





La Coordinación Rural Pirineos Atlánticos también convocó una movilización a partir de las 22.00 horas. del viernes en el peaje Lescar/Pau Ouest de la autopista A64 y en el cruce de las autopistas A63 y A64 en Saint-Pierre-d’Irube, en las afueras de Bayona, indicó la prefectura en un comunicado.





Leer también





El poderoso sindicato FNSEA no tiene la misma visión: su presidente, Arnaud Rousseau, considera que la vacunación completa tardaría muchos meses “Francia bajo una campana”privándolo de su estatus europeo como país “no dañoso”y por tanto su capacidad exportadora y un importante soporte a sus precios. Tanto para el sindicato como para la organización de Jóvenes Agricultores, “La matanza total es la mejor solución. Es desgarrador, pero eso es lo que nos dicen los científicos”..





• La A64 bloqueada cerca de Carbonne





Una cincuentena de agricultores continuaron el sábado en Carbonne (Alto Garona) manteniendo el campamento instalado la víspera en la autopista A64 en señal de protesta, según informaron la prefectura de Alto Garona y el alcalde de la ciudad.









Fue en el mismo lugar, donde la A64 pasa bajo el puente D627, donde la ira agrícola cristalizó en el invierno de 2024 bajo la influencia de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EMD), las cargas administrativas y la amenaza del acuerdo con los países del Mercosur.









Como el año pasado, la solidaridad ya se está organizando en Carbonne. “Esta mañana (sábado), el carnicero trajo la panza, los patés y la salchicha, el panadero el pan y las chocolateinas, y luego los vecinos trajeron mandarinas, algo de comer, algo de beber”dijo Denis Turel. “Todos conocemos a alguien que es agricultor, todos hemos pasado por una granja o hemos estado en ella en algún momento, por lo que sigue siendo nuestro ADN, nuestra identidad, lo que hoy se debate”.





• Una quincena de actuaciones en trece departamentos





Además de la A64, otros ejes del suroeste están bloqueados: parte de la circunvalación norte de Pau, la que rodea Auch, en Gers, un tramo de la N20 en Ariège, o incluso partes de la D911 y la autopista A75 en Aveyron.





A nivel nacional, las autoridades han identificado “un poco más de quince acciones en 13 departamentos que reúnen entre 900 y 1.000 personas”puntuado en lugares con “tensiones”según el entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez.





Ante las acciones de los criadores enojados, el ministro pidió el sábado a los prefectos y a los funcionarios de la policía y la gendarmería que mostraran “flexibilidad” y de “tacto” e intervenir en caso de “violencia”de la misma fuente.





• Dos policías heridos leves en Lescar





El viernes, en Lescar, los agricultores “Entró en la carretera” donde tienen “fardos de paja quemados” Y “Intentó degradar las barreras de seguridad”anunció la prefectura poco antes de medianoche.





“Dos policías resultaron levemente heridos” durante su intervención utilizando “chorros de gases lacrimógenos”añadió, precisando que “Iban a cerrar la autopista A64 entre Tarbes y Lescar”.





• El gobierno continúa la matanza de rebaños.





La estrategia implementada por el Estado desde la aparición de la DNC en Francia pasa por el sacrificio de todos los animales de los hogares afectados, restricciones al movimiento de los rebaños y, hasta ahora, una “vacunación de emergencia” de todo el ganado bovino en un radio de 50 km de la zona de que se trate.





Leer también





Las autoridades explican que la ausencia de síntomas o incluso una prueba negativa en animales de rebaños afectados no significa que estos animales no estén enfermos, lo que implica el sacrificio del lote. Pero los opositores a esta estrategia, apoyados por la Coordinación Rural y la Confederación Campesina, denuncian un protocolo “injusto e ineficaz”a “espada permanente de Damocles” sobre la vida de los criadores y sus animales, y exigen una vacunación generalizada.





“Para salvar a toda la industria, el sacrificio es la única solución”estimó por el contrario Annie Genevard, al final de dos días de movilización en Ariège de manifestantes opuestos a la matanza de un rebaño afectado por el DNC. El viernes por la mañana, los servicios veterinarios sacrificaron las 207 vacas afectadas, bajo la protección de gendarmes móviles.





“El protocolo actual funciona”aseguró el ministro en una entrevista con “Parisien”, estimando que esta estrategia, impuesta por las normas europeas, había demostrado su eficacia en Saboya y Alta Saboya, donde el DNC apareció en Francia en junio.





• Genevard anuncia un millón de vacunas





El sábado, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, anunció la intención del gobierno de vacunar. “casi un millón” de animales contra la enfermedad de la piel grumosa (LCD) en Nueva Aquitania y Occitania.





“En las próximas semanas vacunaremos a casi un millón de animales y, por tanto, protegeremos a los criadores”declaró el ministro durante una intervención en Ici Occitanie. Annie Genevard también indicó que no iría “no en los puntos de bloqueo”.





El ministro también reiteró que para luchar contra esta enfermedad, “que pueden ser asintomáticos, invisibles, indetectables, (…) lamentablemente a veces es necesario recurrir al sacrificio total, al despoblamiento total del ganado, lo cual es un trauma inmenso”. para los criadores interesados.









Estas vacunaciones se llevarán a cabo en zonas reguladas, concretamente en los departamentos occitanos de Ariège, Aude, Gers, Alto Garona, Altos Pirineos, Pirineos Atlánticos y Pirineos Orientales, así como en el departamento neoaquitano de las Landas, indicó el ministerio.