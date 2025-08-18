Una cumbre de Trump - Putin el 15 de agosto: "Cambios de territorios", advertencia de Zelensky ... cuatro preguntas sobre esta reunión





Una reunión en la cima para tratar de obtener la paz en Ucrania. Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán a mediados de agosto una semana después del final del ultimátum lanzado por el presidente estadounidense a su homólogo ruso. El tan esperado Tête-à-tête estará sin el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien continúa reclamando una voz en las negociaciones.









• ¿Cuándo y dónde coloca la reunión?





Donald Trump anunció el viernes en su red social social que se reuniría con Vladimir Putin en el estado de Alaska, en el norte de los Estados Unidos, el 15 de agosto. Una reunión confirmada en el proceso por parte del Kremlin, que invitó a Donald Trump a visitar Rusia pronto. Será el primer tête-à-tête entre los dos hombres desde junio de 2019 en Japón.





“Podría haberse hecho antes, pero supongo que desafortunadamente hay medidas de seguridad para tomar”reconoció al presidente estadounidense el viernes.





La elección de Alaska se ha descrito como“Bastante lógico” Por el asesor diplomático del Kremlin, Iouri Ochakov, citado el viernes por agencias rusas: este vasto territorio, que había sido vendido en los Estados Unidos por Rusia en 1867, solo está separado del estrecho de Bering. “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, con una frontera común”dijo Iouri Ochakov.









Vladimir Putin, quien no ha caminado por el suelo estadounidense desde 2015, bajo el mandato de Barack Obama, no tendrá que preocuparse por la orden de arresto internacional emitida contra él por el Tribunal Penal Internacional, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de este último.





• ¿Qué dirán los dos líderes?





Donald Trump ha repetido durante años que él será el artesano de la paz entre Rusia y Ucrania, e incluso había prometido poner fin al conflicto en “24 horas Una vez de vuelta en la Casa Blanca. Su plan resultó ser mucho más complicado de lo que pensaba, Trump atacó a Zelensky que en Putin en los últimos meses, llegando a las amenazas entre Rusia y Estados Unidos la semana pasada. Jueves, Trump reiteró: “Haré todo lo que pueda para detener el asesinato.» »





Las preguntas territoriales podrían estar en el corazón de las discusiones entre los dos líderes, ya que Trump indicó el viernes que hay paz, “Habrá intercambios de territorios en beneficio de cada uno”. No dio ningún detalle, diciendo que no quiere eclipsar la firma el viernes de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. “Estamos hablando de un territorio en el que las peleas han estado en desastre durante más de tres años y medio (…) Es complicado, realmente no es fácil, pero recuperaremos un juego”agregó sin más detalles.









Moscú afirma que Ucrania le da cuatro regiones parcialmente ocupadas (las de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia y Kherson), además de los Crimea anexados en 2014, y que renuncia a las entregas de armas occidentales y cualquier membresía en la OTAN. Inaceptable para Kiev, que requiere la retirada directa de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales, incluida la continuación de las entregas de armas y el despliegue de un contingente europeo, así como un alto el fuego de 30 días, al que se opone a Rusia.





• ¿Dónde están las negociaciones?





Tres años después del comienzo de la guerra lanzada por Moscú, las posiciones ucranianas y rusas todavía son irreconciliables. Rusia está acusada de bloquear las conversaciones al mantener las solicitudes máximas, ya que continúa sus ataques aéreos fatales contra Ucrania, donde mordisquea todos los días en el frente.





El último ciclo de negociaciones directas entre los dos beligerantes en Estambul en julio solo había llevado a un nuevo intercambio de prisioneros y restos de soldados. La semana pasada, Trump lanzó un ultimátum a Rusia que expiró el viernes para avanzar en las negociaciones con Kiev, bajo penalización de nuevas sanciones estadounidenses.





Para tratar de hacer las cosas, el emisario estadounidense Steve Witkoff fue recibido esta semana en el Kremlin por Vladimir Putin, una visita marcada por un acuerdo de Moscú para conocer a los dos líderes.





• ¿Qué dice Volodymyr Zelensky?





El presidente ucraniano no fue invitado a esta cumbre, pero cree que una reunión entre él y Vladimir Putin es un ” prioridad “ y que el “Es legítimo que Ucrania participe en negociaciones” sobre el futuro de su país. Vladimir Putin cree que el ” términos “ No está unido para tal encuentro, lo que, según él, solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz. Donald Trump era muy claro para él: preguntó si pensaba que Putin tenía que hablar con Volodymyr Zelensky primero, respondió que respondió ” No “.









Ante las declaraciones de Trump sobre el juego, Volodymyr Zelensky advirtió en las redes sociales el sábado: “Cualquier decisión que se tomaría contra nosotros, cualquier decisión que se tomaría sin Ucrania, serían decisiones contra la paz”. “Los ucranianos no renunciarán a sus tierras a los ocupantes”agregó, en referencia a “Exchanges de territorios” mencionado por Trump.





Durante una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, el sábado, Zelensky instó a sus aliados europeos a tomar “Medidas claras” Definir un enfoque común, mientras que este último también se descarta de las conversaciones.





El Ministro Británico de Asuntos Exteriores, David Lammy y el Vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, darán la bienvenida a una reunión el sábado “Crucial” Los asesores de seguridad nacional europeos y estadounidenses anunciaron los servicios del primer ministro Keir Starmer, quien habló por teléfono con Volodymyr Zelensky.