Armenia y Azerbaiyán firman un acuerdo de paz “histórico” en Washington y dicen que apoyan a Donald Trump por la paz Nobel.

Publicado el 9 de agosto de 2025 a las 11:08 a.m.

Actualizado el 9 de agosto de 2025 a las 5:21 p.m. Lectura: 3 min.







Armenia y Azerbaiyán fueron cometidos el viernes 8 de agosto en Washington en “Ceep definitivamente”según Donald Trump, el conflicto territorial entre ellos durante décadas. Junto a él en la Casa Blanca, el presidente Azerbaiyani Ilham Aliev y el primer ministro armenio Nikol Pachinian estimaron que la mediación del presidente estadounidense, muy sensible a los honores y las distinciones, era afirmar el Premio Nobel de la Paz.





Las dos antiguas repúblicas soviéticas “Fortalecerse para detener definitivamente cualquier conflicto, abrir relaciones comerciales y diplomáticas y respetar la soberanía y el territorial a todos” De cada uno, aseguró al presidente estadounidense. Sin embargo, el vinculante o no de este compromiso no está claro. “Tendrás una muy buena relación”lanzó a sus dos invitados, agregando: “Si este no es el caso, llámame y organizaré esto”.





Ilham Aliev y Nikol Pachinian sacudieron su mano bajo el ojo de Donald Trump, y luego firmaron como él “Declaración común”. “Hoy establecemos la paz en el Cáucaso”comentó el presidente Azerbaiyani. El primer ministro armenio habló de un escenario que “Pavimentó el camino para terminar décadas de conflicto”.









El acuerdo concluyó el viernes establece la creación de una zona de tránsito que pasa a través de Armenia y conecte a Azerbaiyán con su enclave du Nakhitchevan más al oeste. Esta zona de tránsito, que responde a un reclamo de Bakú desde hace mucho tiempo, será designada “Trump Way for Peace and International Prosperity” (Tripp, su acrónimo en inglés).





Estados Unidos tendrá derechos de desarrollo, lo que les permite avanzar en sus peones en una región muy estratégica rica en hidrocarburos. Un alto funcionario estadounidense aseguró que Armenia no dejó negociaciones porque ganó una estrecha asociación con Estados Unidos.





Paz Nobel Nobel





“Estamos encantados con el progreso realizado para el establecimiento de una paz duradera entre Azerbaiyán y Armenia”dio la bienvenida al Ministerio de Relaciones Exteriores turcas en un comunicado, reaccionando a los anuncios de Washington. Su contraparte iraní dio la bienvenida al texto mientras expresaba “Su preocupación por las consecuencias negativas de cualquier intervención extranjera, en cualquier forma”.





Francia, donde viven cientos de miles de personas de origen armenio, ha mencionado un “Decidir el avance”negociado “En vista de la normalización de las relaciones” Entre Erevan y Bakú.





El presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, mencionaron en un texto común “Un gran avance … abriendo el camino a una paz duradera y viable para los dos países y para toda la región”.









Londres alabado “Medidas audaces” por paz después del acuerdo y “Papel esencial” por Donald Trump.





Hablando de día “Histórico”Ilham Aliev propuso enviar, con Nikol Pachinian, una carta para apoyar la candidatura de Donald Trump en el Premio Nobel de la Paz. “¿Quién, si no el presidente Trump, (el) merece?” »»preguntó al hombre fuerte de Bakú. Agradeció a Donald Trump por su decisión, también anunció el viernes, por levantar restricciones que pesen durante varios años en la cooperación militar de su país con Estados Unidos. El líder armenio también expresó su apoyo a un premio Nobel de la Paz para Donald Trump: “Nos defenderemos” Esta candidatura.





Las solicitudes para el Premio Nobel de la Paz 2025 se han cerrado desde el 31 de enero y no se hacen públicos. Israel, Pakistán y Camboya anunciaron recientemente que estaban nombrando a Donald Trump, quien considera esta distinción para varios esfuerzos de mediación.





La pregunta de Karabakh no se menciona





El presidente estadounidense, cuya fascinación por los regímenes autoritarios se conoce, le preguntó a Ilham Aliev por cuánto tiempo estaba en el poder. “22 años”respondió el presidente Azerbaiyani. “Significa que es fuerte e inteligente”Donald Trump comentó. Ilham Aliev fue elegido en febrero de 2024 para un quinto mandato, con el 90 % de los votos, y después de una votación sin oposición real según los observadores internacionales.





La cuestión siempre muy delicada de Karabakh apenas se mencionó el viernes en la Casa Blanca. Esta región disputada es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero fue revisada durante tres décadas por separatistas armenios.









Bakou se hizo cargo parcialmente del enclave durante una nueva guerra en el otoño de 2020, luego durante completamente durante una ofensiva éclair en septiembre de 2023. Bakou y Erevan acordaron en marzo en el texto de un tratado de paz. Pero Azerbaiyán, victorioso, exige que Armenia modifique su constitución para renunciar oficialmente a cualquier demanda territorial sobre Karabakh.





Nikol Pachinian dijo que estaba listo para cumplir, anunciando su intención de organizar un referéndum constitucional en 2027. Pero el trauma de la pérdida de Karabakh, llamado Artsakh en armenio, continúa dividiendo su país.