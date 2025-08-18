Ola de calor: la ola de calor disminuye, siete departamentos permanecen en vigilancia naranja

Por

Publicado el 18 de agosto de 2025

El episodio abrasador seguirá retrocediendo este lunes 18 de agosto, el clima cálido que ahora se centra en la periferia mediterránea en el décimo día de la ola de calor que debería tocar su final el lunes por la noche. Según el último boletín de Météo France publicado este lunes por la mañana, siete departamentos en el sur de Francia permanecen colocados en vigilancia naranja.









Los departamentos en cuestión son los Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-Du-Rhône, Var y Vaucluse. La vigilancia de la onda de calor debe levantarse en todo el país “Martes por la mañana con la llegada de las lluvias de tormentas eléctricas de Occidente”según el Instituto de Previsión. El oeste y el sur de Francia todavía estaban muy calurosos el domingo por la tarde, incluidos 40.4c ° registrados en Pézenas, cerca de Montpellier.





En Canet-En-Roussillon (Pyrénées-Orientales), el termómetro todavía mostraba una temperatura máxima de 40.6 ° C el domingo, mientras que Brest apuntaba a 30.5 ° C, según datos del Instituto Meteorológico. Mistral y Tramontane también continuaron soplando moderadamente el domingo, lo que conduce a un nivel de nivel “Muy alto” Forest Fires en Aude, Bouches-Du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales y Vaucluse.





Al sur de Europa todavía afectado





Casi 1.200 bomberos todavía estaban “En alerta” En Aude, según la prefectura, incluidos 330 todavía movilizados para la supervisión del incendio, el 5 de agosto, entre los municipios de Ribaute y Lagrasse y que todavía se extingue.





Francia ha experimentado su segundo episodio abrasador desde el comienzo del verano y el 51 desde 1947, los fenómenos se hicieron más frecuentes y más intensos por el cambio climático.









Esta ola de calor comenzó el 8 de agosto en Francia. Primero confinado al sur, con temperaturas particularmente altas en el sur del Mediterráneo, alcanzó un nivel excepcional entre el lunes y el miércoles en el suroeste al centro-este, donde se rompieron muchos registros. El suroeste hizo una nueva acentuación notable del calor el viernes. En Francia, 266 estaciones meteorológicas registraron al menos una vez una temperatura de 40 ° C o más entre el 9 y el 12 de agosto, 2025 incluidas. Más que toda la segunda mitad del siglo XX (235).





El sur de Europa no debe ser superado con en particular España, que ingresa a su tercera semana de alerta de ola de calor y nunca deja de luchar contra los incendios que se concentran en el noroeste y el oeste del país.