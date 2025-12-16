Un paso elevado de un dron obliga a los marines a abrir fuego.





(Artículo actualizado el viernes a las 19:28, con detalles del fiscal y de la fiscalía de Rennes)





Varios drones sobrevolaron el jueves 4 de diciembre por la tarde la base de submarinos de Long Island (Finisterre), que alberga los submarinos nucleares con misiles balísticos (SNLE) de la disuasión nuclear francesa, según supo la gendarmería.





• Cinco drones detectados









Estos drones eran modelos pequeños. “que no amenazaba la infraestructura sensible”afirmó en las columnas de “Libération” el portavoz del prefecto marítimo del Atlántico, capitán de fragata Guillaume Le Rasle. Las condiciones de luz eran particularmente buenas el jueves por la tarde sobre el puerto de Brest, debido a la luna llena y su órbita cercana a la Tierra, un episodio frecuente llamado “superluna”.





“Cualquier vuelo sobre huella militar está prohibido en nuestro país”reaccionó la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, a TF1. “Quiero saludar la interceptación de nuestros soldados en la base de Île Longue”añadió el ministro. “Detrás hay una denuncia presentada, hay una investigación”concluyó, indicando que hasta el momento no se ha determinado el origen de estos drones.





• Una investigación abierta





Una investigación ha sido abierta y confiada a la fiscalía militar de Rennes, informó la prefectura marítima atlántica a Liberation este viernes 5 de diciembre. La investigación judicial deberá determinar la identidad de sus pilotos. Según el diario, la solicitud de la fiscalía militar de Rennes es un procedimiento clásico de caracterización de los hechos que afectan a esta base estratégica.





• El origen de los drones aún se desconoce





“ Es demasiado pronto para caracterizar » el origen de estos drones, afirmó el capitán de fragata Guillaume Le Rasle, portavoz de la prefectura marítima, insistiendo en que el objetivo de estos sobrevuelos era “ preocupar a la población “.









• Vuelos anteriores registrados





Los vuelos con drones en esta zona prohibida no son infrecuentes. Durante la noche del 17 al 18 de noviembre, un paso elevado “sobre la península de Crozon”del que forma parte Long Island, se había informado, pero sin un sobrevuelo militar.





Santuario de la disuasión nuclear francesa, la base de Île Longue está protegida por 120 gendarmes marítimos en coordinación con los fusileros marinos. La base garantiza el mantenimiento de cuatro SSBN franceses, de los cuales al menos uno está permanentemente en el mar para garantizar la disuasión nuclear.





