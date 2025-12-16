Defender la independencia de la creación inmersiva francesa





Nosotros, actores de la creación inmersiva francesa, queremos compartir públicamente nuestra preocupación por el futuro de este sector cultural e industrial en sí. El ecosistema que llevamos desarrollando desde hace más de diez años está cumpliendo sus promesas. Tras una necesaria fase de experimentación, las exposiciones, juegos y experiencias denominadas “inmersivas” están empezando a ser utilizados por el público y interesan a un número cada vez mayor de socios. Pero nuestro medio ambiente sigue siendo profundamente vulnerable.





Esto ya no es una revelación: la creación inmersiva se ha convertido en una herramienta de influencia política e ideológica para fondos privados cuya misión es ayudar al principal partido de extrema derecha en Francia a ganar. Detrás de varias exposiciones patrimoniales (en particular, La ciudad histórica bajo el Gran Arco de la Défense de París, la ciudad inmersiva de las fábulas de La Fontaine o Napoléon VR producida por Sandora VR), se esconde, por tanto, un proyecto político que pretende, sin mostrarlo claramente, llegar al público de las familias y de los jóvenes. La amenaza de un proyecto de este tipo se refiere tanto a la naturaleza del contenido ofrecido como al control sobre el eslabón esencial de nuestra cadena de valor: la distribución. Este es, por ejemplo, el caso de Eclipso, uno de los principales distribuidores de contenidos de realidad virtual inmersiva, propiedad del multimillonario ultraconservador Pierre-Edouard Stérin. Controlada a través de su sociedad Hadréna, especializada en espectáculos para el público en general, Eclipso opera en Francia e internacionalmente y cuenta ya con una decena de salas.





Leer también





Su objetivo ha sido claramente identificado, pero la confusión deliberada de las palabras y las estructuras que los sustentan sigue surtiendo efecto. Las empresas cambian de nombre, los responsables de los proyectos proclaman su independencia editorial, los socios y/o coproductores alegan desconocimiento de las motivaciones de los fondos a los que están asociados.





Ya no se trata sólo de indignarse sino de consolidar lo más rápido posible las bases de nuestro ecosistema a través de:





Una vigilancia mayor y compartida sobre la trazabilidad de los fondos por parte de todos los socios públicos o privados involucrados en la creación y difusión de obras inmersivas: se trata de una amplia red de actores: museos, comunidades, productores, estudios, artistas, pero también la prensa que difunde y transmite las noticias;

Regulación de los contenidos, al igual que las misiones de Arcom en materia audiovisual y cinematográfica, como pedía el CNXR en marzo de 2025. Esta regulación debería garantizar que no se difundan contenidos cuyo contenido científico e histórico no esté verificado y que se respete la pluralidad de puntos de vista;

Aumento y salvaguardia de las inversiones de los socios públicos: las televisiones, históricamente comprometidas con la creación inmersiva, han abandonado sus ambiciones iniciales y la estructuración de relaciones equilibradas entre los socios de los museos y los productores tarda en materializarse. En un momento de restricciones presupuestarias, estas inversiones deben considerarse una prioridad estratégica. Son esenciales para la renovación de las audiencias y la continuidad de la difusión de los valores democráticos;

Por último, aún queda una respuesta por encontrar a la falta crónica de inversión privada en el sector. El sector audiovisual ha sabido en su momento encontrar mecanismos de incentivo regulados y estructurantes, como Sofica, que hoy podrían adaptarse a los riesgos específicos de la inmersión.





La vaguedad regulatoria, la falta de inversión y la falta de conocimiento entre los profesionales y el público sirven a los mecanismos del entrismo que operan en nuestro joven sector. Debemos reafirmar colectivamente que el poder de estas tecnologías debe, por el contrario, servir a la diversidad de puntos de vista, conocimientos y emancipación a través de la cultura.





La independencia es esencial para nuestro ecosistema. Es ella quien garantiza la calidad de nuestras obras, la transparencia de nuestras relaciones con el público y, en definitiva, nuestra soberanía cultural.





Firmas:





Marie Point, directora de Dark Euphoria, copresidenta de la asociación PXN,

Jérôme Fihey, director senior de Le Crabe Fantôme, copresidente de la asociación PXN

Laurence Giuliani, director general, Akken, tesorero de la asociación PXN

Céline Berthoumieux, delegada general, HACNUM

Vincent Guigui, vicepresidente, CNXR

Thierry Koscielniak, presidente, Francia Aprendizaje inmersivo

Philippe Riviere, director digital, Fundación Art Explora

Michele Ziegler, directora general de NewImages

Sarah Arnaud, delegada de producción y asociaciones, NewImages

Andrés Jarach, autor-director, programador de Smart Fipadoc

Mathieu Rozieres, fundador de Dark Euphoria

Oriane Hurard, directora de producción, Atlas V, miembro de la asociación PXN

Marc Lopato, director ejecutivo, desvío

Louis Cacciuttolo, director ejecutivo de VRROOM (queroseno)

Emanuela Righi, productora, Novaya, miembro de la asociación PXN

Arnaud Desjardins, socio, director, director creativo, Femme Fatale Studio

Thibault Jorge, director general, Estudio Femme Fatale

Anna Charrière, productora y estudiante de doctorado, Femme Fatale Studio

Kévin Mazars, director ejecutivo, VRAI Studio, administración Francia Aprendizaje inmersivo

Anaïs Hakes, presidenta de French Touch Factory

Charles-Henri Marraud des Grottes, director ejecutivo de XR-ONE

Jean-Yves Le Moine, director ejecutivo de JYLEM PROD

Charlotte Boisson, directora asociada, LuckyTime

Maud Clavier, directora de proyectos innovadores, Zorba

Mathieu Gayet, director editorial, XRMust.com

Quentin Stallivieri, director del Sommet des Arcs, Festival de Cine de Les Arcs

Nicolas Zappi, cofundador de Maison des Scénaristes, Wefilmgood/Swell Films

Nael Chouaa, director de proyecto, región de Borgoña-Franco Condado

Armelle Florent, coordinadora general de la asociación PXN,

Alexandra Servigne, administradora de producción, Cie Ex-Voto à la lune

Linda Gabbay, diseñadora de experiencias inmersivas

Elise Migraine, autora y directora

Rachel Seddoh, guionista y directora

Juliette Ray, camarógrafo

Charles Ayats, guionista y director

Guillaume Mainguet, guionista y director

Alexandre Perez, guionista, director y productor de Imposible De

Héloïse Boursier, I+D, Desvío

Hugo Texeire, Operaciones y Tecnología, Desvío

Jean Leborgne, consultor independiente, La Présence

Christian Cousquer, consultor independiente, Ilargia Inc.

Maïté Labat, independiente

Danielle Giroux, independiente

Marie Blondiaux, productora