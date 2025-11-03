Un nuevo rehén regresa a Israel, las familias se impacientan





Hamás devolvió a Israel el cuerpo de un rehén número 16 retenido en la Franja de Gaza el lunes 27 de octubre, pocas horas después de un llamado de las familias para suspender las siguientes etapas del acuerdo de alto el fuego hasta que todos los restos hubieran sido devueltos.





• Nuevo cuerpo de rehén devuelto a Israel





El lunes, el brazo armado de Hamás anunció que los restos del decimosexto rehén serían devueltos por la noche. Poco después, un ataúd fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja en la Franja de Gaza, antes de ser entregado a las fuerzas israelíes.





“Israel recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén muerto que fue entregado al ejército y al Shin Bet (el servicio de seguridad interior, nota del editor) dentro de la Franja de Gaza »dijo la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, añadiendo que el cuerpo sería trasladado a Israel para su identificación.









Pero devolver los cuerpos lleva tiempo. Según los términos del acuerdo entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre, el movimiento islamista liberó tres días después a los últimos 20 rehenes vivos, retenidos en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 en suelo israelí.





Hamás también debía devolver en esta fecha los 28 cadáveres que aún se encuentran en territorio palestino, pero hasta el momento sólo ha devuelto quince.





• El Foro de Familias se está impacientando





Mientras tanto, el Foro de Familias que hace campaña por la liberación de los rehenes en Gaza está cada vez más impaciente. Recordando que según los términos del acuerdo, todos los rehenes vivos y muertos deberían haber sido devueltos el 13 de octubre, la principal organización israelí de familias de rehenes pide en un comunicado “el gobierno israelí, la administración estadounidense y los mediadores no pasarán a la siguiente fase del acuerdo hasta que Hamás haya cumplido todas sus obligaciones”.





La segunda fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump, encaminada a poner fin definitivamente a dos años de guerra, incluye el desarme de Hamás, la amnistía o el exilio de sus combatientes y la continuación de la retirada israelí de la Franja de Gaza, puntos que siguen siendo objeto de discusión.









• Búsqueda de cadáveres en las ruinas de Gaza





Según Hamás, la principal dificultad para cumplir su parte del contrato es encontrar los restos en medio de un campo de ruinas.









Equipos de búsqueda equipados con equipos de construcción obtuvieron autorización para ingresar “más allá de la línea amarilla”que materializa la retirada israelí dentro del territorio, “bajo la estrecha supervisión del ejército israelí para identificar la ubicación de nuestros rehenes”afirmó el lunes el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.









“Es difícil localizar algunos cadáveres de cautivos israelíes, porque la ocupación ha cambiado el terreno de Gaza (durante la guerra, nota del editor). Además, algunas de las personas que enterraron estos cuerpos se suicidaron o ya no recuerdan dónde los enterraron”.afirmó el sábado el jefe negociador de Hamás, Khalil al-Hayya.





Este último reiteró el deseo del movimiento palestino de devolver los restos, a pesar de estas complicaciones. “No daremos la ocupación (Israelí) una excusa para reanudar la guerra »añadió.