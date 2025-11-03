Según Donald Trump, Rusia y China realizan pruebas nucleares ‘pero no hablan de ello’

Por

Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 3 de noviembre de 2025 a las 8:27 am,

actualizado el 3 de noviembre de 2025 a las 12:20 p.m. Lectura: 1 min.







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia y China están realizando pruebas nucleares. “pero no hables de eso”sin especificar su naturaleza, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS transmitida el domingo 2 de noviembre.





“Rusia está haciendo pruebas y China está haciendo pruebas, pero no hablan de eso”aseguró el presidente estadounidense. “Vamos a hacer pruebas porque otros están haciendo pruebas. Corea del Norte está realizando pruebas. Pakistán lo está intentando »dijo también. “Sabes, por muy poderosas que sean (las armas nucleares), el mundo es grande. No necesariamente sabes dónde están probando. Hacen pruebas bajo tierra, en lo profundo, donde la gente no sabe realmente lo que está pasando. Se siente una pequeña vibración. Ellos hacen pruebas y nosotros no hacemos ninguna. Tenemos que hacerlo”..





“Lo que estoy diciendo es que vamos a hacer pruebas nucleares como lo están haciendo otros países”.insistió Donald Trump, sin responder específicamente a una pregunta relativa a la detonación real de una carga nuclear, que Estados Unidos no practica desde 1992.









Su ministro de Energía, Chris Wright, le dijo el domingo en Fox News que no se trataba de “sin explosiones nucleares”. “Estas son las llamadas ‘explosiones no críticas’, lo que significa que se prueban todas las demás partes de un arma nuclear para asegurarse de que tengan la geometría adecuada y desencadenen la explosión nuclear”.explicó. “Las pruebas que vamos a hacer son con sistemas nuevos y, una vez más, se trata de explosiones no nucleares”insistió el ministro.





Sin prueba nuclear oficial durante tres décadas





Donald Trump provocó gran preocupación y protestas en todo el mundo cuando anunció el jueves que había ordenado al Pentágono “comenzar a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones” con Rusia y China. Desde entonces ha reiterado su intención de reanudar las pruebas de armas nucleares, sin decir exactamente qué planea. Quedan dudas sobre su afirmación: ¿se refiere a probar armas capaces de portar una ojiva nuclear o a la detonación real de una carga nuclear?









Esta impactante decisión se produce en un contexto geopolítico incandescente, en un momento en el que la retórica nuclear ha pasado periódicamente a primer plano desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.





Ninguna potencia ha realizado oficialmente una prueba nuclear desde hace tres décadas, a excepción de Corea del Norte (seis veces entre 2006 y 2017). Rusia (entonces Unión Soviética) no ha operado uno desde 1990 y China desde 1996.





Pero muchos países, encabezados por Estados Unidos, realizan periódicamente pruebas de vectores: misiles, submarinos, aviones de combate y otros.





Washington es signatario del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE). Realizar una explosión nuclear constituiría una violación flagrante.