Muñecos de pornografía infantil vendidos en Shein: Lescure amenaza con prohibir la plataforma en Francia en caso de reincidencia

El ministro de Economía, Roland Lescure, indicó el lunes 3 de noviembre que solicitaría que se prohíba la entrada en Francia a la empresa asiática Shein si vuelve a vender muñecas sexuales con pornografía infantil. El gigante del comercio electrónico aseguró que los había eliminado de su plataforma de ventas. “Si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho, y lo solicitaré, a prohibir el acceso de la plataforma Shein al mercado francés”dijo Roland Lescure en BFM TV y RMC.









“Para actos terroristas, tráfico de drogas y pornografía infantil, el gobierno tiene derecho a solicitar la prohibición de acceso al mercado francés. (…) ssi hay conducta reiterada o si los objetos en cuestión no se retiran dentro de las veinticuatro horas”aclaró. “Estos horribles objetos son ilegales” Y “Habrá una investigación judicial”añadió el inquilino de Bercy.





La Dirección General de Competencia, Consumo y Control del Fraude (DGCCRF) anunció el sábado 1ejem noviembre, habiendo denunciado ante los tribunales la venta de “muñecas sexuales infantiles” tras constatar su presencia en la web de Shein. Roland Lescure, sin embargo, reconoció que la ley francesa podría eludirse utilizando un sistema tipo VPN. “Francia no tiene medios para luchar contra esto en este momento”admitió.





“Es provocativo”





Shein, empresa de raíces chinas que ha conquistado el mercado mundial de la moda rápida, se ha ido consolidando progresivamente en el panorama del comercio online desde su llegada a Francia en 2015. Se la acusa periódicamente de competencia desleal, contaminación medioambiental o condiciones de trabajo indignas.





Provocando indignación, Shein planea abrir, el miércoles 5 de noviembre, su primera tienda física a largo plazo en BHV, unos grandes almacenes históricos de París, en un espacio de más de 1.000 m.2. “Pasé por la rue de Rivoli este fin de semana y vi los carteles de Shein a lo largo de todo el escaparate. (…) Es provocativo”juzgó Roland Lescure.









Dominique Schelcher, director general de Coopérative U, espera, en “El descubrimiento de muñecos de pornografía infantil en el sitio Shein por parte de la DGCCRF conducirá al cierre formal del sitio por parte de las autoridades lo antes posible”. Pidió a BHV que abandonara este proyecto.