La batalla entre fuerzas progresistas y reaccionarias se desarrolla por primera vez en nuestras cabezas.





Vivimos en una época en la que el viejo mundo se retira sin que el nuevo sea aún legible, escribió Antonio Gramsci en los años treinta. Un siglo después, la fórmula del filósofo italiano parece haber sido diseñada para nuestros tiempos inciertos. Al acercarse a su fin, el año 2025 habrá encarnado perfectamente este intermedio, aquel en el que las certezas heredadas del siglo XX se han desvanecido.mi siglo mientras que las incertidumbres del XXI han aumentadomi siglo.





Todos los medidores de la estabilidad global se han vuelto locos en los últimos meses: el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha dejado a los europeos consternados, privados del paraguas estadounidense y ahora directamente expuestos al ogro putiniano. Los principales conflictos de principios de este siglo –en Ucrania como en Oriente Medio– han echado raíces, mientras que los escenarios de contagio de la guerra en Europa ya no son ficción política. ¿Y qué podemos decir sobre nuestro creciente temor a la agresividad comercial de China, o la sensación generalizada de que nuestra vida cotidiana está cambiando con el afianzamiento de la inteligencia artificial en nuestras vidas?





El viejo mundo se está derrumbando y el nuevo… está impaciente por conquistar el poder. Gramsci también podría haber descrito la situación nacional en un momento en que Francia está experimentando un período de incertidumbre democrática, atrapada entre la agonía del poder macroniano y una inestabilidad política sin precedentes, que probablemente la arroje a un peligro aún mayor. El país, alguna vez tan estable, fuerte en el caparazón institucional del Vmi República, ha quedado fuera de servicio. Tres primeros ministros en dieciséis meses, semanas de debate sobre medidas presupuestarias sin futuro, y desde la disolución estamos literalmente parados.





Una atmósfera deletérea de precampaña





Parece que ya no se puede decidir nada importante y es poco probable que esta situación se resuelva antes de las elecciones presidenciales de 2027. El debate público se ve particularmente afectado por este contexto de fin de reinado. En una atmósfera deletérea de precampaña, la fusión entre la derecha y la extrema derecha nunca ha sido tan estrecha, apoyada por la expansión de los medios reaccionarios y sus repetidos ataques contra la radiodifusión pública. Ha comenzado una feroz batalla, liderada vigorosamente por la derecha radical y sus representantes, que pretenden hacernos creer que la batalla de las mentes ya está ganada.





Sin embargo, todavía no hay nada decidido. Y aunque el cansancio democrático crece en el país, hay que tener lucidez para no ceder a la resignación. Porque la guerra entre fuerzas progresistas y reaccionarias, democracias y regímenes autoritarios, se desarrolla en primer lugar en nuestra cabeza, en nuestra capacidad de creer –y querer– que la lucha por las libertades y contra las injusticias se puede librar. En un mundo saturado de discursos simplificadores, historias sesgadas y maniobras de desinformación, esta batalla también se libra en nuestro deseo de defender los hechos, de abrazar la complejidad de la realidad, de elegir los matices frente a las afirmaciones simplistas. Se manifiesta, finalmente, en nuestro deseo de hacer realidad historias distintas de la decadencia, en nuestra preocupación por hacer visibles las ideas del futuro y resaltar soluciones alternativas, aquellas que nos permitan seguir imaginando un futuro juntos.





Es esta esperanza, esta convicción de que es posible inventar otro camino, lo que impulsa a la redacción de “New Obs”, más decidida que nunca a daros las claves para comprender el mundo, alimentar el debate democrático, ofreceros fuentes de inspiración y motivos para la esperanza. En los albores de 2026, un año marcado por las elecciones municipales en Francia y que será decisivo en el período previo a las elecciones presidenciales, podéis contar con la determinación de nuestros periodistas de ofreceros la información más original, fiable y rigurosa posible, aquella que os dé tanto en qué pensar como motivos para actuar. Sesenta años después de la fundación de nuestro título, estamos felices de poder seguir haciéndolo gracias a vuestro constante, fiel y exigente apoyo.





En nombre de todos los equipos de “New Obs”, les deseo a todos un excelente año 2026.