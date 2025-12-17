



El hijo del reconocido cineasta estadounidense Rob Reiner fue arrestado el lunes 15 de diciembre por los asesinatos de su padre y su madre en su casa de Los Ángeles. El autor de la exitosa comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally” y “La princesa prometida”, una parodia de cuentos de hadas con humor poco convencional, fue encontrado muerto el domingo junto a su esposa Michele Singer en su casa de Brentwood, un barrio exclusivo de la metrópolis californiana. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• El hijo del cineasta, Nick Reiner, sospechoso del asesinato.





Se sospecha que uno de los hijos de Rob Reiner y Michele Singer es el responsable de la tragedia. los investigadores “Trabajamos toda la noche en el caso y pudimos arrestar a Nick Reiner, un sospechoso en este caso”dijo Jim McDonnell, jefe de policía de Los Ángeles. Sospechoso del asesinato de sus padres, fue detenido en una prisión de la ciudad. El depósito para beneficiarse de una posible liberación durante la investigación es “fijado en 4 millones de dólares (3,4 millones de euros, nota del editor) »añadió el funcionario policial. Nick Reiner discutió con sus padres el sábado por la noche en una fiesta, informa Los Angeles Times, precisando que el hombre de 32 años sufre adicción desde hace mucho tiempo. Los medios estadounidenses, citando fuentes policiales, afirmaron que la pareja había sido apuñalada.





• Trump vincula la muerte del director con su “rabioso” anti-Trumpismo





Antes del anuncio del arresto del hijo de las víctimas, el presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra Rob Reiner asegurando que su muerte fue fruto de su antitrumpismo “enfurecido”. su muerte “será por el enojo que despertó en los demás” con su “neurosis anti-Trump”escribió el jefe de Estado estadounidense en Truth Social, continuando en tercera persona: “Era conocido por volver LOCA a la gente con su rabiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump. » Activista cercano a los demócratas desde hace mucho tiempo, el cineasta fue un defensor del derecho al matrimonio para todos y un crítico virulento de la administración Trump.









• Muchos homenajes





Amiga de la pareja, la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris declaró el “devastados al enterarse de sus muertes”mientras que Barack Obama afirmó que él y su esposa Michelle tenían la “corazón roto”. Rob Reiner ofreció a la audiencia “Algunas de nuestras historias más queridas en la pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo había una profunda creencia en la bondad de las personas”.declaró el ex presidente demócrata en X.









Primero actor en series de televisión en los años 1970, comenzó su carrera como director en 1984 con la película “Spinal Tap” sobre una banda de rock imaginaria. Sobre todo, seguirá siendo autor de numerosas películas de culto como “Cuando Harry conoció a Sally” con Billy Crystal y Meg Ryan y “La princesa prometida” con Robin Wright y Mandy Patinkin, pero también “Stand by Me” y “Misery”. En 1993, su película “Hombres de Honor” –con Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore– fue nominada al Oscar. En total, Rob Reiner ha dirigido 23 largometrajes. Volviendo en ocasiones a su papel de actor, recientemente apareció en cuatro episodios de la serie “El Oso”.





La actriz Kathy Bates, que trabajó con Rob Reiner en la película “Misery” (1990), dijo “horrorizado al escuchar esta terrible noticia” en una declaración a NBC. “Me encantó Rob. Era brillante y comprensivo, un hombre que hacía películas de todos los géneros para sobresalir como artista. También defendió valientemente sus creencias políticas. (…). Michele era una fotógrafa muy talentosa. (…). Estoy desconsolado por ambos”.declaró la actriz. El autor Stephen King, cuyo cuento “The Body” inspiró el clásico del cineasta “Stand by Me” (1986), rindió homenaje a un “maravilloso amigo”.