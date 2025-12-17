Macron anuncia que la multa fija a los consumidores aumentará hasta los 500 euros





El presidente de la República, Emmanuel Macron, anunció este martes 16 de diciembre en Marsella que la penalista fijó una multa (AFD) por consumo de drogas. “aumentará a 500 euros” contra 200 euros hoy.









“Vamos a aumentar la multa a 500 euros. 500 euros, porque hay que golpearse la cartera, porque no es divertido drogarse”declaró el Jefe de Estado durante un intercambio con los lectores del periódico “la Provence”. “Estoy harto de jóvenes llorando y de barrios con otras personas que consideran una fiesta ir a comprar droga”insistió el presidente.





También anunció la creación de “comisionados de la República para ayudar a las finanzas públicas y a la justicia” para recuperar multas “porque tenemos tasas de recuperación que no son satisfactorias”. Actualmente, según el código de salud pública, la AFD está fijada en 200 euros, monto que puede reducirse a 150 euros si se paga en un plazo de 15 días y aumentar a 450 euros si no se paga en un plazo de 45 días.





“Firmeza ilusoria”





Este nuevo aumento no debería alegrar a las asociaciones, que ya han explicado que la AFD a 200 euros no ha logrado sus objetivos. En 2020, la Federación de Adicciones indicó que elevar el tope de la multa no tiene ningún efecto: “El número de multas impuestas entre 2007 y 2012 por el uso de estupefacientes se multiplicó por dos, sin tener el menor efecto sobre el nivel de consumo en Francia ni sobre el alcance de la circulación de los productos”escribió. Muchas multas tampoco se pagan, añadió Addictions France. “Es hora de reconocer que la política esencialmente represiva hacia los estupefacientes no tiene resultados convincentes, ni en el consumo ni en el tráfico”escribió entonces la asociación.









En un comunicado de prensa conjunto fechado a finales de julio de ese mismo año, un colectivo de asociaciones de defensa de los usuarios y de prevención de riesgos -que agrupa, entre otros, a la Federación de Adicciones, la Liga de Derechos Humanos y Médicos del Mundo- denunció “la ilusoria firmeza de esta medida”. ellos preguntaron “una verdadera política pública sobre drogas, que combine regulación, prevención y reducción de riesgos”.





Cerca de “Le Monde”, Katia Dubreuil, presidenta del Sindicato de Magistrados, también fustigó “la ausencia de individualización de la pena”. “Desde el empresario hasta el desempleado el importe de la multa será el mismo”se lamentó en las columnas del diario. “Como continuación de las políticas implementadas desde la década de 2000, la AFD refleja una sistematización de la respuesta criminal al uso de estupefacientes, con una voluntad de automatización y estandarización de las sanciones”analizó también Ivana Obradovic, subdirectora del Observatorio Francés de las Drogas y las Toxicomanías.