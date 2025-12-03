¿Un doble golpe ilegal contra un barco en el Mar Caribe? El Pentágono lo niega: Trump “no sabe nada de esto”





¿El ejército estadounidense disparó contra los supervivientes de un ataque mortal contra los narcotraficantes en el Mar Caribe? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, examinará esta cuestión, después de que la prensa informara sobre un doble ataque mortal contra un barco en el Mar Caribe a principios de septiembre, mientras afirmaba creer en la versión del jefe del Pentágono.









Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo una serie de ataques contra barcos en el Mar Caribe, en nombre de la lucha contra el tráfico de drogas.





El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que estas operaciones son legales, pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que era una cuestión de “pistas fuertes” de ejecuciones “extrajudicial”.





• Doble golpe para matar a los supervivientes.





El “Washington Post” y la CNN revelaron el viernes que el ejército estadounidense, después de un primer ataque el 2 de septiembre contra un barco que transportaba, según él, estupefacientes, había llevado a cabo un segundo ataque para eliminar a dos supervivientes que se aferraban al barco en llamas. “La orden era matar a todos”indicó una de las fuentes del “Washington Post”. Los funcionarios del Pentágono dijeron a los legisladores en sesiones informativas posteriores que el segundo ataque tenía como objetivo hundir el barco para que ya no representara una amenaza para la navegación, dijeron fuentes a CNN.





Este doble ataque podría ser ilegal: la Casa Blanca inicialmente dictaminó que era legal. “Suponiendo que sean combatientes, también es ilegal. Según el derecho de los conflictos armados, si una persona está fuera de combate (por lesión o rendición) y ya no puede luchar, debe ser tratada humanamente”.dijo a CNN Sarah Harrison, ex asesora legal adjunta del Pentágono y ahora analista senior del grupo de expertos Crisis Group.





Sigue siendo un misterio los motivos de este doble ataque, aunque dos supervivientes fueron rescatados y repatriados a su país de origen en octubre. También hay dudas sobre el grado de participación de Pete Hegseth, el Secretario de Guerra, el nuevo nombre elegido por Trump para el Secretario de Defensa. Si bien ordenó al ejército que se asegurara de que el ataque matara a todos los que estaban a bordo, una fuente de CNN dijo que no sabía si sabía que había supervivientes antes del segundo ataque.





• Pete Hegseth denuncia “información falsa”





A raíz de las revelaciones de la prensa, Pete Hegseth denunció “noticias falsas” que, según él, tendría como objetivo “desacreditar a nuestros valientes soldados que luchan por proteger la patria”. “Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales según el derecho estadounidense e internacional, y todas nuestras acciones son consistentes con el derecho de los conflictos armados y están aprobadas por los más altos juristas militares y civiles en todos los niveles de la jerarquía militar”.escribió en sus redes sociales. Y para agregar: “Cada traficante que derribamos está afiliado a una organización terrorista designada. »









“Apenas estamos comenzando a eliminar a los narcoterroristas”escribió en un segundo mensaje, unos minutos después. Como una provocación. En la misma línea, el Secretario de Guerra también publicó este lunes por la mañana una ilustración falsa de un libro infantil de la famosa tortuga Franklin titulado “Franklin Targets Narcoterrorists”: “Para tu lista de Navidad…”se desliza.









• Trump “no sabe nada”… pero “cree” a Hegseth





El domingo, Donald Trump fue interrogado sobre este doble ataque. “Vamos a observar”afirmó el presidente estadounidense durante este intercambio con la prensa a bordo de su avión. “No sé nada sobre eso. Él (Ministro de Defensa Pete Hegseth) dice que no dijo eso y yo le creo”añadió, escudándose en los desmentidos del jefe del Pentágono.





“No, no hubiera querido eso”.aseguró una vez más Donald Trump. Y para insistir de nuevo: “Pete dice que eso no sucedió. »



