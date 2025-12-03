Lecornu cierra la puerta al recurso al 49,3 para aprobar el presupuesto

Publicado el 3 de diciembre de 2025 a las 20:10 horas,

actualizado el 3 de diciembre de 2025 a las 8:10 p.m. Lectura: 2 min.







No, no y no. El Primer Ministro Sébastien Lecornu cerró claramente la puerta este miércoles 3 de diciembre, tras la vuelta del 49,3 para aprobar el presupuesto de la Seguridad Social, a pesar de los llamamientos cada vez más numerosos, e instó a los diputados a ” consistencia “ y al ” responsabilidad “ llegar a un acuerdo en el último momento.









El Primer Ministro habló por la tarde en la Asamblea Nacional, mientras varios sectores de la frágil coalición que supuestamente apoya al gobierno amenazan con no votar a favor del texto.





“ Repito, no se utilizará el párrafo 3 del artículo 49 de la Constitución.dijo. Será un PLFSS de compromiso y transición hacia 2027 “.









Una declaración como pequeña música del regreso de esta arma constitucional sigue infundiendo a la clase política francesa. Después del líder de Horizontes, Edouard Philippe, el martes, el jefe de los republicanos, Bruno Retailleau, llamó el miércoles a Sébastien Lecornu para “asumir” la utilización del artículo 49.3 de la Constitución que permite la adopción de un texto sin votación si no se aprueba ninguna moción de censura.





A más tardar este miércoles por la noche, fue el jefe del Senado de LR, Gérard Larcher, quien concedió una entrevista a “Figaro” donde insistió en que el jefe de gobierno debe recurrir al 49.3. “ Para dotar a Francia de un presupuesto, Sébastien Lecornu debe considerar el 49,3 (…) Prefiero el 49,3 a las ordenanzas o a la ley especial “. Antes de atacar a los socialistas: “ ¡No son los únicos que elaboran el presupuesto de Francia! » A principios de octubre, Sébastien Lecornu renunció a esta herramienta constitucional para devolver el control al Parlamento, un gesto dirigido entonces a los socialistas que desde entonces… ya no lo exigen.





Divisiones profundas





Sébastien Lecornu pidió a los presidentes de los grupos parlamentarios que contengan el déficit de la Seguridad Social “alrededor de 20 mil millones de euros”, “que ya es absolutamente colosal”.





Los diputados todavía tienen que encontrar muchos compromisos en la izquierda, pero también en la derecha e incluso dentro del campo presidencial. Parten de la copia del Senado, que reformuló profundamente el texto al descartar la suspensión de la reforma de las pensiones, concedida por el gobierno a cambio de la no censura del PS.









Si esto fuera restablecido en la Asamblea, otro tema bloquea el aumento del CSG sobre las rentas de capital, que LR y Horizons no quieren. “Un presupuesto en el que hay subidas de impuestos (…) No lo votaré”afirmó el líder de los diputados de LR, Laurent Wauquiez. Los socialistas están entusiasmados con esta medida que permitiría recaudar 2.800 millones de euros y podría financiar algunos gastos, incluida la suspensión de la reforma de las pensiones.





Un horario restringido





La Asamblea debe votar este texto el martes 9 de diciembre. Pero la hora de la verdad podría llegar antes, ya que los diputados ya deben votar sobre la parte de ingresos, potencialmente tan pronto como este jueves.





Si se rechaza, se eliminaría todo el proyecto de ley. Esto dejaría pocas esperanzas de que se adopte un presupuesto de la Seguridad Social antes del 31 de diciembre.





A falta de presupuesto, el déficit de la Seguridad Social podría ascender a 30 mil millones, advierte el gobierno.





Por este motivo, para el presidente del grupo MoDem, Marc Fesneau, “la mejor solución sigue siendo el 49,3 porque nadie quiere asumir este presupuesto”.