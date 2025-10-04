Un día de tensiones sin precedentes el jueves 25 de septiembre, manifestaciones reprimidas, incendios, saqueos ...





En Madagascar, la Capital Antananarivo se inactiva este viernes 26 de septiembre, la mayoría de las tiendas y escuelas cerradas, el día después de un día de manifestación reprimido por la policía y marcado por muchos saqueos. Si los manifestantes denuncian los recortes de agua y electricidad, también se dirigen a la corrupción de su clase política.









En movimiento esta semana en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, donde Emmanuel Macron reconoció el estado de Palestina, el presidente malgache Andry Rajoelina condenó el “Actos de destrucción y el deseo de devastar el país” En una declaración publicada en Facebook. “Los conflictos conducen a la destrucción y nadie se deriva de ella, excepto aquellos que actúan en su propio interés”advirtió al jefe de estado en este mensaje transmitido al mediodía, llamando “Todo el malgache para mantener la calma”.





• ¿Por qué se manifiesta el malgache?





Los habitantes de Madagascar protestan contra el agua y los cortes de electricidad. “Este movimiento fue llevado a traer agua y electricidad a Madagascar. Aquí, tenemos alrededor de 12 horas de desprendimiento de carga por día. Eso significa que durante 12 horas del día, salimos de la casa, vamos a trabajar, pagamos impuestos y nos vamos a casa. Todavía no hay electricidad”agrega al alumno, una señal a mano con la inscripción “Leo Be” (“Y está harto”).









• ¿Qué pasó con Antananarivo?





Las manifestaciones estuvieron marcadas por muchos saqueos. Se encendieron las casas de tres parlamentarios cercanos al poder y los manifestantes estancaron a los bomberos que intentaban extinguir las llamas que afectan a la Cámara de la Senadora Lalatiana Rakontondrazafy, designadas a principios de año por el presidente.





Además de las empresas y las agencias bancarias, una estación de teleférico (uno de los proyectos emblemáticos del gobierno recientemente inaugurado) también se quemó. A pesar del despliegue de las fuerzas de seguridad y el recurso a las granadas y las pelotas de goma, la situación degeneró el jueves por la tarde y por la noche. La capital fue colocada en la noche bajo el toque de queda nocturno por las autoridades.





• ¿Qué pasa con la situación hoy?





Este viernes por la mañana, los residentes atacaron, para algunos llorosos, anotan el daño en los supermercados, los bancos y otros electrodomésticos saqueados y saqueados el día anterior.





La policía es visible únicamente en la gran plaza de 13 a mayo, en el centro de la capital, a diferencia del jueves donde, desplegados en número, habían cultivado la ciudad durante una buena parte del día para evitar que los manifestantes se reúnan.





El viernes, las carreteras en el centro de la ciudad fueron devueltas al tráfico, por menos densa que en los tiempos normales. Si la situación es tranquila en el centro de la ciudad, el saqueo se informa en un área comercial en los suburbios de Antananarivo.





• ¿Por qué es visible la bandera de “una pieza”?





La bandera pirata de la serie japonesa “One Piece” se ha convertido en el signo de reunir los movimientos de protesta contra el régimen, como podría ser el caso en Indonesia o Nepal. La bandera negra incluso fue vista en Francia el 18 de septiembre, durante manifestaciones para la justicia social, fiscal y ambiental. La juventud ve la referencia al famoso manga como un símbolo universal de libertad, coraje y solidaridad.