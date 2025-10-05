Publicado el 26 de septiembre de 2025 a las 2:46 p.m.

Actualizado el 26 de septiembre de 2025 a las 3:12 p.m. Lectura: 2 min.







El Parlamento eslovaco adoptó este viernes 26 de septiembre, una enmienda constitucional que limita los derechos de las personas LGBT+ el viernes 26 de septiembre y que causa la ley nacional a la ley europea.





El texto que restringe los derechos de las parejas del mismo sexo y dificultó el cambio de género de las personas intersexuales fue aprobado por 90 diputados de los 99 presentes, en un parlamento que tiene 150 funcionarios electos en total. La oposición no participó en la votación, excepto nueve funcionarios electos que se unieron a los votos de la mayoría.





La votación, planificada inicialmente el miércoles 24 de septiembre, se anunció como un muerto apostado por la falta de una mayoría adquirida, antes de regresar a la agenda del Parlamento este viernes.





“Un voto vergonzoso”





“Es un voto vergonzoso”reaccionó al líder del principal partido de oposición al Parlamento de Progressko, Michal Simecka, lamentando “Traición” Miembros de la oposición, que hicieron posible aprobar el texto para el cual el gobierno no tenía una mayoría constitucional.





Esta enmienda “Damilará al pueblo eslovaco y cuestionará el lugar de Eslovaquia en la UE y su espacio legal”agregó a los periodistas.





A finales de enero, después de la publicación del proyecto de enmienda, el primer ministro nacionalista Robert Fico había invocado “Las tradiciones, la herencia cultural y espiritual de nuestros antepasados” Para elaborar “Una presa constitucional frente al progresismo” y restaurar “Sentido común”.









“Tenemos dos sexos, masculinos y femeninos” Definido al nacer, dijo la propuesta del gobierno, ocupando los términos utilizados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el día de su inauguración.





“El sexo solo puede modificarse por razones serias, según los términos que serán fijos por la ley”especifica la enmienda, reservando la adopción de hijos solo para parejas casadas, con raras excepciones.





El proyecto de enmienda también estipuló que “Soberanía” Eslovaquia en este tipo de “Preguntas culturales y éticas” Debería prevalecer sobre la ley europea.





La primacía de la ley nacional sobre la ley europea





En una opinión presentada el miércoles 24 de septiembre, la Comisión de Venecia, un organismo asesor del Consejo de Europa compuesto por expertos en derecho constitucional, había advertido a Eslovaquia contra tal enmienda.





Según ella, los estados no deberían crear conflicto entre “Preguntas culturales” y los tratados internacionales que han firmado.





Eslovaquia ha sido miembro de la Unión Europea desde 2004 y se compromete a respetar los derechos fundamentales durante su membresía.





Durante un mandato anterior, en 2014, Robert Fico se había inscrito en la constitución de que el matrimonio es un “Unión exclusiva entre un hombre y una mujer”. Un año después, había organizado un referéndum que se suponía que bloqueaba el camino hacia el matrimonio para todos, invalidado por falta de participación suficiente.





Las escuelas de campo están llamadas a “Enseñar solo” que está de acuerdo con la constitución.









Durante el debate público, después de haber precedido la votación, el director de la ONG Iniciativa Inakost (Alteridad), Martin Macko, había denunciado un texto “Introducir nuevos obstáculos en el tratamiento de transición para las personas transgénero”.





Este texto “Cemento en las desigualdades de la ley fundamental dirigidas a las familias de las parejas del mismo sexo”según este activista, “A un primer paso concreto de la UE”.





Para él, la iniciativa apunta principalmente “Para desviar la atención” De la actual crisis política en Eslovaquia, la coalición de Robert Fico está bajo la presión de manifestaciones masivas para defender el estado de derecho y rechazar el acercamiento con Rusia.









El gobierno soberano, en el poder desde octubre de 2023, ya ha anunciado recientemente el fin de las subvenciones a las asociaciones para la defensa de los derechos LGBT+. Un ministro también denunció una ideología que conducía a “Una extinción de la raza blanca”.





En 2022, el asesinato de dos hombres en un bar gay en Bratislava por el hijo de un miembro de una pequeña parte lejana, había sacudido la comunidad LGBT+.