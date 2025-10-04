Antes de su reunión con el RN y la PS, Lecornu decide “renunciar” al artículo 49-3 de la Constitución para gobernar

Publicado el 3 de octubre de 2025 a las 9:04 am

actualizado el 3 de octubre de 2025 a las 11:05 am Lectura: 3 min.







¿Sébastien Lecornu convencerá a los socialistas de que no lo censuren? El Primer Ministro los recibe este viernes 3 de octubre de la mañana, así como el Rally Nacional (RN), para una última reunión, el día después de una movilización sindical que fue preseleccionada.









Poco antes de esta reunión, el primer ministro habló. Llama en particular “Todos para hacer un gesto” Para “Avanzar en el país” y anunció que él “Angtate” Para usar el artículo 49-3 de la Constitución para gobernar, y en particular para adoptar el presupuesto sin voto.





“Tan pronto como el gobierno ya no puede estar en una situación de interrupción de los debates, por lo tanto, ya no hay pretexto para estos debates (Parlamentarios) No comiences la próxima semana “dijo el primer ministro de Matignon a la oposición que recibirá por la mañana.





“Día D”





Y por una buena razón. “Es el día D”desliza a un pariente del presidente Emmanuel Macron, que había pedido a su primer ministro que “Trabajar” Con los socialistas para obtener su benevolencia para aprobar el presupuesto. Sin éxito hasta ahora.





Si el nuevo inquilino de Matignon no pudiera disuadirlos de la censura, ya prometido por todos los otros partidos izquierdos, su destino se encontraría en manos de la extrema derecha. El RN tiene el grupo más grande de la Asamblea Nacional, donde Sébastien Lecornu, como sus predecesores, sigue siendo privado de la mayoría.





El primer ministro recibe a las 9 am Marine Le Pen, el líder de los diputados de RN, sin Jordan Bardella, luego a las 10:30 a.m. Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista (PS), ante los ecologistas y el Partido Comunista Francés (PCF). Insumise France (LFI) siempre se ha negado a cumplirlo.





Los funcionarios socialistas derrotaron el pavimento con los sindicatos el jueves para tratar de pesar sobre el presupuesto, pidiendo más tiempo “Justicia social”. Pero los desfiles eran escasos que los del 18 de septiembre, alterando el equilibrio de poder que desean establecer.





“Raide” para censurar de inmediato para Roussel, “tienes que censurarlo todo” para Coquerel





El presidente de la Asamblea Nacional Yaël Braun-Pivet elogió en X “Este acto de confianza en la representación nacional” y llamado a cada parlamentario “Para el debate pacífico y constructivo”.









En respuesta, el líder de los diputados socialistas Boris Vallaud no parecía juzgar lo suficiente, la renuncia de 49-3, lo que es una promesa de su partido si la izquierda fue nombrada para Matignon. El gobierno tiene otras herramientas constitucionales para “Caporalizar” Parlamento, dijo, lamentando que Sébastien Lecornu no ofrezca ” ninguno “ compromiso.





El jefe del PCF Fabien Roussel encontraría así “Fuerte” para censurar inmediatamente a un gobierno que renuncia a usar 49-3 cuando se trata de una propuesta “Defendido” a la izquierda y quien “Haz la pelota” en el parlamento.





Eric Coquerel, Relator de LFI del presupuesto a la Asamblea Nacional, donde la izquierda acaba de perder posiciones en los cuerpos en beneficio de la RN, la derecha y el centro, estimó que esto “Macronist/RN Alliance en el ensamblaje” ir “Continuar durante el presupuesto” y que el “Tienes que censurarlo todo”.





“Debajo de lo que esperábamos” para los sindicatos





Durante este día de movilización, Sébastien Lecornu sugirió nuevas medidas a favor de los empleados (exención fiscal y reducción de cargos sociales en horas extras, restauración de ciertas disposiciones de la prima de Macron, etc.).









En una carta a los sindicatos hechos públicos el miércoles, también prometió reanudar una provisión para las mujeres del Cónclave sobre Pensiones. Pero desestimó sus reclamos principales: el impuesto de Zucman sobre el alto patrimonio, la restauración del impuesto sobre el patrimonio (ISF) o la suspensión de la reforma de las pensiones.





Al final, “Está muy por debajo de lo que esperamos”reaccionó al jefe de PS Olivier Faure, incluso si todavía quiere “Da una oportunidad” al primer ministro el viernes.





Ejecutado por el fracaso del cónclave en las pensiones, después de que su lanzamiento permitió al ex primer ministro François Bayrou obtener la neutralidad de la PS, los socialistas esperan a uno “Cambio de orientación importante” del futuro gobierno.





Sébastien Lecornu, pariente de Emmanuel Macron, tampoco quiere perder el derecho en su frágil coalición del gobierno.





“Decalismo”





Recibió el jefe de los republicanos y renunciando al ministro Bruno Retailleau el jueves, justo después de la FNSEA, la primera unión agrícola. “En esta etapa, la participación del derecho en el gobierno no se adquiere en absoluto”advirtió al presidente de LR justo después de esta reunión, mientras que Sébastien Lecornu está en el proceso de finalizar a su equipo.









Si el compromiso no es posible con los socialistas, ¿el Primer Ministro recurrirá al RN como Michel Barnier a fines del año pasado? “Es un partido populista que quiere desorden”estima que un ex ministro macronista que no cree en la indulgencia del RN, que se fue gracias a lo cual su campamento aún se deleitó el jueves en el jefe de casi todas las comisiones de la Asamblea Nacional, dos de los cuales de la izquierda, un gran perdedor en la batalla de puestos clave que se jugó durante dos días en el Palais-Bourbon.





En el Elysée, consideramos que el RN ahora se almacena como LFI del lado de “Decalismo” Y que está fuera de discusión buscar acuerdos con él, según un pariente del presidente.





La parte lejana permanece vaga en sus intenciones, y dijo que solo tomará una posición después de la declaración de política general que Sébastien Lecornu pronunciará los lunes o martes.





El diputado del rally nacional Jean-Philippe Tanguy sopló calor y frío, alegando que su partido no censuraría al gobierno si hay impuestos y gastos en su presupuesto.