Un centenar de tractores en París, bloqueo cerca de Burdeos… Actualización sobre las movilizaciones





Epidemia de dermatosis contagiosa, amenaza de una mayor competencia de los países latinoamericanos con el Mercosur, precios del trigo… La ira no se calma entre los agricultores, que mantienen la presión a pesar de las consultas en curso con el primer ministro Sébastien Lecornu. Este jueves 8 de enero se lanzaron varios llamados a la movilización y bloqueos.





• Consultas insatisfactorias





Tras su reunión del martes con el Primer Ministro, Sébastien Lecornu, el jefe de la FNSEA, Arnaud Rousseau, repitió que el acuerdo UE-Mercosur representaba “el símbolo de lo que no queremos para la agricultura europea”. “Hay una forma de incomprensión y desconfianza respecto del discurso público. Lo que necesitamos son acciones, decisiones que se vean en los corrales”declaró en TF1, el martes 6 de enero. La misma historia entre sus aliados de los Jóvenes Agricultores, recibidos el lunes en Matignon, que prometieron una manifestación el 19 de enero frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo en caso de firma.





Por otro lado, el tono de la Coordinación Rural, el segundo sindicato agrícola acostumbrado a operaciones de mano dura, subió de tono al abandonar Matignon. Su presidente, Bertrand Venteau, protestó contra la prohibición, por decreto de las prefecturas en la mayor parte de Francia, de los convoyes de tractores que tenía previsto enviar a París para “llevar en paz” EL “Quejas de los agricultores”. Bertrand Venteau admitió que no quería “no te sueltes”en particular en lo que respecta al sacrificio de toda una familia desde el momento en que se detecta un caso de enfermedad contagiosa de la piel grumosa.









Por su parte, la Confederación Campesina, también recibida el martes, estimó en un comunicado de prensa que“Una vez más, no hay una respuesta concreta” no se le había ofrecido y pidió “amplificar las movilizaciones”. “A partir de este miércoles, las Confederaciones Campesinas de Isère, Drôme, Hérault, Gard, Bocas del Ródano, Alto Garona, Saboya, Alta Saboya, Ardèche, Altos Pirineos, Vaucluse, Lot, Alto Vienne… tomarán medidas”prometió el sindicato. Su movilización debería continuar, en particular durante la Feria Agrícola, prevista para finales de febrero. Hasta entonces, Sébastien Lecornu ha prometido anuncios a finales de semana.





• Un centenar de tractores en París









Estos convoyes de agricultores, ante el llamado de la Coordinación Rural (CR), eludieron y obligaron “a veces asumiendo riesgos completamente imprudentes” Las presas se instalaron en las afueras y en las afueras de París, según Interior.













El sindicato agrícola lanzó un llamamiento a manifestarse frente a la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana. Una orden de la prefectura de policía prohibió el miércoles por la noche el acceso de los tractores a determinadas zonas sensibles de la capital, en particular el Elíseo, Matignon, el Parlamento, los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica o el mercado de Rungis, entre otros.





La República Checa desea protestar, en particular, contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur, pero también contra la gestión estatal de la epizootia de la piel grumosa bovina (EBD), que avivó la ira agrícola a principios de diciembre en el suroeste, bastión histórico de la República Checa. El sindicato también exige una “moratoria” sobre controles hasta las elecciones presidenciales, una medida ” fácil “ debe tomarse inmediatamente, considera su representante sindical Bertrand Venteau. Esta primera condición para levantar el campamento es “en manos del Primer Ministro y del Ministro de Agricultura”dijo.





• El gobierno “no permitirá que esto suceda”





el gobierno “no dejaré que suceda” las acciones de los agricultores de la región parisina que “ilegal”advirtió este jueves la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en Franceinfo.





“Bloquear parcialmente la A13 como ocurre esta mañana o intentar presentarse ante la Asamblea Nacional con todo el simbolismo que eso conlleva es una vez más ilegal. Y por tanto, el Ministro del Interior no permitirá que esto suceda”dijo.





La ministra de Agricultura, Annie Genevard, llamó este jueves a los agricultores que se manifiestan en París y en varias ciudades de “mantener la calma y el sentido de responsabilidad y diálogo”reconociendo la “preocupaciones y demandas” de la profesión como “legítimo”.









A primera hora de la tarde, la Prefectura de Policía registró 11 detenciones, 12 incautaciones y 65 multas en Isla de Francia, pero ninguna en París. El Ministerio del Interior contó 670 manifestantes en la capital.





• Un depósito de combustible bloqueado cerca de Burdeos





El acceso al depósito de combustible de Bassens (Gironda), cerca de Burdeos, está bloqueado desde el miércoles por la tarde por una cuarentena de máquinas agrícolas de la Coordinación Rural, que pretende expresar las reivindicaciones de una profesión enojada, informó la prefectura este jueves por la mañana.





“En el marco del movimiento de protesta a nivel nacional, se está llevando a cabo una acción de movilización de los agricultores de la República Checa cerca del depósito de petróleo de la DPA, situado en los terrenos del Gran Puerto Marítimo de Burdeos, en Bassens”escribió la prefectura de Gironda en un comunicado de prensa.









“Desde las 22.00 horas, una cuarentena de máquinas agrícolas, camiones y vehículos ligeros impiden el acceso al lugar”continúa la prefectura, precisando que las fuerzas de policía y gendarmería se encuentran en el lugar.





“¡¡Necesitamos gente, tractores, furgones completos!! Estamos todos preocupados, NO MORIREMOS EN SILENCIO”escribió CR33 en su cuenta de Facebook, publicando varias fotografías del bloqueo en Bassens.





• Los agricultores bloquean el acceso a Rodez





Los agricultores lanzaron este jueves por la mañana una acción para bloquear el acceso a la ciudad de Rodez, en reacción a la detención policial de Eloi Nespoulous, presidente de la Coordinación Rural de Occitania, según supimos de fuentes fiables.



